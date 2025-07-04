СМИ рассказали о смертельно опасном тренде в соцсетях

В штате Аризона 19-летняя Ренна О’Рурк умерла в реанимации после того, как вдохнула пары средства для очистки клавиатуры, сообщил AZFamily. По данным телеканала, девушка приняла участие в опасном челлендже Dusting (от английского слова «пыль»), для выполнения которого пользователи соцсетей вдыхают аэрозоль для удаления пыли из клавиатуры.

Заведующий отделением интенсивной терапии в медицинском центре HonorHealth Scottsdale Osborn Рэнди Вайсман объяснил AZFamily, что химикаты при вдыхании могут заменять кислород в легких и в остальном организме. Медик предупредил, что за несколько минут, в течение которых участники челленджа сообщают об опьянении и эйфории, их здоровью может быть нанесен необратимый и даже смертельный вред.

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Вайсман рассказал, что из-за отравления у пациентов развиваются печеночная недостаточность, сердечная недостаточность и заболевание легких. По его данным, от «дастинга» погибла не только О’Рурк. «Несколько других подростков стали жертвами этого же синдрома [внезапной смерти и удушья]», — сказал он.

Мать погибшей девушки Дэна О’Рурк рассказала, что ее дочь провела семь дней в отделении интенсивной терапии и умерла, не приходя в сознание. Она отметила, что для покупки средств для очистки клавиатуры, содержащих опасные вещества, не требуется удостоверение личности, а само вещество не имеет запаха.

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По мнению Дэны О’Рурк, родители должны «обыскивать» комнаты своих детей, чтобы предотвращать будущие подобные смерти. «Это звучит ужасно, но это может спасти им жизнь», — считает мать погибшей девушки.

Тренды, связанные с вдыханием токсичных веществ, также называются chroming (от английского «хром») и huffing («пыхтеть»).