EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ рассказали о смертельно опасном тренде в соцсетях

2 минуты чтения 23:00 | Обновлено: 23:09

В штате Аризона 19-летняя Ренна О’Рурк умерла в реанимации после того, как вдохнула пары средства для очистки клавиатуры, сообщил AZFamily. По данным телеканала, девушка приняла участие в опасном челлендже Dusting (от английского слова «пыль»), для выполнения которого пользователи соцсетей вдыхают аэрозоль для удаления пыли из клавиатуры.

Заведующий отделением интенсивной терапии в медицинском центре HonorHealth Scottsdale Osborn Рэнди Вайсман объяснил AZFamily, что химикаты при вдыхании могут заменять кислород в легких и в остальном организме. Медик предупредил, что за несколько минут, в течение которых участники челленджа сообщают об опьянении и эйфории, их здоровью может быть нанесен необратимый и даже смертельный вред.

Проверьте свою память
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
Интернет и мемы2 минуты чтения

Вайсман рассказал, что из-за отравления у пациентов развиваются печеночная недостаточность, сердечная недостаточность и заболевание легких. По его данным, от «дастинга» погибла не только О’Рурк. «Несколько других подростков стали жертвами этого же синдрома [внезапной смерти и удушья]», — сказал он.

Мать погибшей девушки Дэна О’Рурк рассказала, что ее дочь провела семь дней в отделении интенсивной терапии и умерла, не приходя в сознание. Она отметила, что для покупки средств для очистки клавиатуры, содержащих опасные вещества, не требуется удостоверение личности, а само вещество не имеет запаха.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
Экономика6 минут чтения

По мнению Дэны О’Рурк, родители должны «обыскивать» комнаты своих детей, чтобы предотвращать будущие подобные смерти. «Это звучит ужасно, но это может спасти им жизнь», — считает мать погибшей девушки.

Тренды, связанные с вдыханием токсичных веществ, также называются chroming (от английского «хром») и huffing («пыхтеть»).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Общество
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
00:01 5 июля
Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01
Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16 3 июля
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Мир
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
00:01 3 июля
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования