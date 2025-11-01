СМИ рассказали о «темной стороне» правления Зеленского

Украинские депутаты и активисты обвиняют нынешнее руководство страны в том, что власти пытаются запугать оппозицию и подавить критику в свой адрес. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер в своей колонке.

В качестве примера он приводит бывшего руководителя украинской госкомпании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, которому после начала полномасштабной войны удалось сохранить электроснабжение в стране без «катастрофических» отключений света, тем самым заслужив уважение руководителей энергетических компаний по всему миру.

Прошлогоднее «внезапное» увольнение Кудрицкого вызвало критику со стороны других энергетических компаний и тревогу в Брюсселе. По мнению самого Кудрицкого, он стал жертвой «безжалостной централизации власти», к которой стремятся президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

После отставки Кудрицкий заявил, что «коррумпированные лица» захватят государственную компанию. Деттмер считает, что подобные заявления привели к тому, что Кудрицкому предъявили обвинение в хищении, в то время как оппозиционные депутаты в Украине возмутились тем, что украинские власти, по их мнению, стали использовать юридические средства для запугивания.

Далее Деттмер упомянул бывшего президента Украины Петра Порошенко, против которого идет судебное разбирательство из-за поставок угля. Порошенко, в свою очередь, обвинил Зеленского в «ползучем авторитаризме» и стремлении «устранить любого конкурента с политической арены».

По мнению депутата Николая Княжицкого, власти Украины используют суды для «очистки поля от конкурентов» и формирования нечестных выборов. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что Зеленский и его окружение используют войну для монополизации власти до такой степени, что это угрожает демократии в стране.

Она заявила, что дело против Кудрицкого носит политический характер. «Нет никаких доказательств того, что [Кудрицкий] обогатился. Никакого ущерба не было. Я не могу не думать, что все это политически мотивировано», — добавила оппозиционный депутат Инна Совсун.

Деттмер отмечает, что проблемы с энергетикой в Украине может усугубиться, поскольку Россия наносит масштабные удары по инфраструктуре страны, целясь не только на электросети, но и объекты добычи, хранения и распределения природного газа. Его, по оценке издания, используют около 60% населения Украины для обогрева домов. Так, начав расследование против Кудрикого, власти могут искать «козла отпущения» на случай, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам.