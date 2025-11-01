Позволяющие преодолеть любое расстояние за час космические рейсы захотели запустить в Японии

Японская туристическая компания Nippon Travel объявила о планах запустить новую услугу — космические рейсы между Токио и Нью-Йорком, пишет местная газета Mainichi.

Транспортное средство будет запускаться с расположенной в море площадки, сам полет будет происходить через космос. Билет обойдется клиенту в 100 миллионов йен (около 650 тысяч долларов США).

Запуск рейсов Nippon Travel планирует на 2030 год, но заявки компания начнет принимать уже в 2026 финансовом году. Проект реализовывается вместе с японским стартапом Innovative Space Carrier, который разрабатывает многоразовые ракеты.

В будущем, как считает президент Innovative Space Carrier Кодзиро Хатада, стоимость полета можно будет снизить. Это возможно при увеличении числа рейсов, которые будут выполняться каждым разработанным для перевозки пассажиров устройством.

К реализации проекта организаторы планируют приступить постепенно. В следующем году клиенты смогут попробовать космическую еду и посетить экскурсии по наземным объектам, связанным с темой космоса. После осуществления задумки с полетами, компании хотят проработать возможность реализации услуги по пребыванию на орбите. Появление этого предложение пока запланировано на 2040-е годы.

Nippon Travel отмечает, что Нью-Йорк во время презентации выбран лишь в качестве примера, компания рассчитывает, что эта технология поможет добираться и в другие города США. Кроме того, в перспективе она сможет обеспечить возможность быстрого перемещения между любыми точками на планете. Предположительная продолжительность полета из Токио в Нью-Йорк составит один час, столько же, по планам разработчиков, будут занимать и другие полеты.

Ранее американская компания Venus Aerospace анонсировала разработку гиперзвукового самолета, который позволит добираться из Лондона в Нью-Йорк за один час. Устройство под названием Stargazer, по утверждению авторов концепта, будет способно лететь на скорости в шесть раз быстрее скорости звука и подниматься до высоты в 33,5 километра в процессе полета.