Украина заявила об уничтожении «Орешника»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк рассказал, что спецслужбы Украины смогли уничтожить одну из российских ракет «Орешник», сообщает агентство УНИАН со ссылкой на слова Малюка на пресс-конференции.

Это произошло в результате совместной операции СБУ, Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВУ) в 2023 году, когда название «Орешник» еще не использовалось российской стороной, заявил Малюк. Он не предоставил доказательств, которые подтвердили бы его слова.

Операция, по словам Малюка, состоялась летом 2023 года на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. «Уничтожение было стопроцентным», — заявил глава СБУ и добавил, что считает операцию «очень успешной».

О ней, как рассказал Малюк, ранее знали президент Украины Владимир Зеленский и лидеры нескольких других государств, фамилии которых глава СБУ не назвал. По данным украинских спецслужб, после проведенной операции у Москвы осталось два заряда «Орешника» — один из них Россия позже использовала, еще один она все еще может применить в дальнейшем.

Глава СВР рассказал, что, по оценке украинской стороны, в 2025 году Россия могла изготовить еще около трех зарядов — в дальнейшем Москва планирует увеличить производство до шести зарядов в год. Украинские силовики не рассказали подробности организации операции в российском тылу.

«Медуза» отмечает, что в открытых источниках отсутствуют сведения, которые могли бы подтвердить удар по «Капустиному яру» летом 2023 года. Впервые о применении «Орешника» в ноябре 2024 года заявил Владимир Путин. Так он назвал использованную для удара по Днепру российскую ракету. Позже о размещении «Орешника» на своей территории заявили власти Беларуси.