В мире появился новый самый высокий собор

На центральную башню храма Святого Семейства, известного как Саграда Фамилия, в Барселоне установили часть креста. Это сделало собор самым высоким храмом в мире, а его высота достигла почти 163 метров, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным издания, до этого самым высоким храмом в мире считался Ульмский собор в Германии, высота которого составляет 161 метр. Его начали строить в XIV веке и закончили в XIX.

Саграда Фамилия, архитектором которой стал известный каталонский архитектор Антонио Гауди, строится с 1882 года. Завершить строительство основного здания собора должны в следующем году. Так, в ближайшие месяцы на центральной башне должны установить остальные части креста, после чего высота храма достигнет 172 метров.

Русская служба Би-би-си отмечает, что Гауди полностью переработал изначальный план собора, который должен был выглядеть гораздо скромнее и строиться на пожертвования верующих. После этого Саграду Фамилию стали называть главным проектом жизни архитектора.

Строительство храма продолжилось после смерти Гауди в 1926 году, однако этот процесс нередко сталкивался со всевозможными проблемами, в том числе во времена гражданской войны в Испании и в период пандемии коронавируса.

Ранее в румынском Бухаресте открыли самый большой в мире православный храм — кафедральный Собор спасения нации. Его строительство заняло 15 лет и обошлось примерно в 270 миллионов евро. Высота храма составляет 125 метров. Он может вместить в себя более пяти тысяч человек. Румынская православная церковь назвала этот храм «символом национальной идентичности».