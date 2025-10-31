EN
Российский ученый рассказал об обитавших на Земле великанах

2 минуты чтения 14:43 | Обновлено: 15:54

В древности на Земле жили великаны трехметрового роста, появлению которых способствовали повышенное содержание кислорода в атмосфере и пониженная гравитация. Об этом, как сообщает RTVI, профессор МГУ Михаил Трещалин написал в статье, опубликованной в научном журнале «Теория и история искусства»

В его публикации нет ни одной ссылки на научные работы, зато множество отсылок к древним, в том числе религиозным текстам, а также эпосам и даже сказкам об Илье Муромце.

«Проведенный поиск и анализ информации позволяет судить о существовании в далеком прошлом на Земле великанов, сведения о которых содержатся практически во всех известных древних текстах — Торе, Библии, Коране, Ведах…», — говорится в аннотации статьи.

В самой публикации автор перечисляет упоминания о великанах в легендах североамериканских индейцев, в древнеегипетских преданиях, а также в мифологии майя и ацтеков. Вывод о трехметровом росте великанов древности Трещалин делает, в частности, сравнивая рост древнешумерского царя Гильгамеша, «появившегося с планеты Нибиру», со львенком.

Появление на Земле людей-великанов профессор МГУ объясняет «гигантизацией видов», которой, по его словам, способствовали отличные от сегодняшних гравитация и состав атмосферы. Так, по его словам, в древности «сила притяжения была меньше, а содержание кислорода в атмосфере приблизительно на 50% выше». «Некоторые исследователи (или фантазеры) считают, что до Потопа над атмосферой Земли был пароводяной купол толщиной 12 метров, защищающий от космического излучения, поглощая больше 70% радиоактивного фона», — написал Трещалов, не уточнив, о каких именно исследователях идет речь.

Как отмечает RTVI, опубликовавший статью Трещалова «Гиганты в сказаниях и мифах древних цивилизаций» научный журнал «Теория и история искусства» входит в «белый список» российской Высшей аттестационной комиссии. Публикации в издания «белого списка» являются одним из требований при присуждении научных степеней. При этом сам Трещалов преподает на кафедре семиотики и общей теории искусства факультета искусств МГУ, а в журнале «Теория и история искусства» является выпускающим редактором.

