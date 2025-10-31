EN
Популярная у россиян платежная система перестала работать в Турции

2 минуты чтения 12:03

В Турции Центральный банк страны аннулировал лицензию местной платежной системы Papara. Об этом сообщила Resmi Gazete, которая является официальным печатным органом правительства Турции. 

«Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере», — говорится в сообщении.

Платежная система Papara стала популярной среди россиян, находящихся за рубежом, после того, как из-за начала российского вторжения в Украину Visa и Mastercard заблокировали работу банковских карт, выпущенных в России за ее пределами, отмечает РИА «Новости». 

Papara позволял открыть счет дистанционно, предоставив данные загранпаспорта, а затем увеличить лимиты по операциям, пройдя дополнительную верификацию. В мае турецкие силовики задержали 13 человек, включая владельца сервиса Ахмеда Карслы. Как сообщил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая задержанных заподозрили в отмывании средств, полученных от нелегальных азартных игр.

За несколько месяцев до этого также в Турции в связи с аналогичными подозрениями задержали главу совета директоров платежной системы Ininal и владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix Эркана Корка. Как сообщалось, лицензия сервиса Ininal, который также был популярен среди россиян, позже была отозвана Центральным банком Турции.

Россияне, оказавшиеся за рубежом после введения санкций в 2022 году, столкнулись с серьезными проблемами, связанными с отключением российских банков от системы SWIFT и блокировкой работы российских карт в других странах. До определенного момента выйти из положения позволяли различные электронные сервисы и платежные системы, в частности, виртуальные банки Revolut и Wise. Однако позже под давлением европейских властей они ужесточили процедуру комплаенса, став недоступными для большинства россиян. 

