Ученые нашли «откатившиеся» на миллионы лет назад томаты

2 минуты чтения 13:51

Американские и израильские ученые обнаружили на Галапагосских островах дикорастущие томаты Solanum pennellii, которые, вероятно, эволюционировали в обратную сторону. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что впервые ученые обратили внимание на этот вид томатов в прошлом году во время изучения алкалоидов – природных соединений, вырабатываемых растениями и способных действовать как встроенные пестициды. Изучая растение, они обнаружили, что томаты с западных, более молодых островов архипелага, производили соединения, которые не встречались в других томатах миллионы лет.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество

«Обратная эволюция встречается нечасто. Мы полагаем, что, возможно, условия окружающей среды оказали влияние на эти томаты, заставив их вернуться к первоначальному или предковому состоянию», — рассказал молекулярный биохимик из Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Йозвиак. По его словам, открытие «показывает, что природа очень гибкая, и все не так, как мы думали, — что все движется только вперед».

По данным CNN, «откатившиеся» в эволюции томаты имели пурпурный цвет и более темные ветки, нежели другие современные виды растения, но главные отличия ученые обнаружили на молекулярном уровне. Так, исследователи изучили 30 плодов и выяснили, что Solanum pennellii производят те же алкалоиды, что и баклажаны, еще один представитель семейства пасленовых растений, который имеет общего предка с томатами.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал

Изучая эти молекулы и исследуя, почему томаты вернулись к древним генам, ученые могли бы разработать более качественные культуры для потребления, более сильные пестициды или даже лекарства, считает Йозвиак. Это также могло бы помочь исследователям лучше понять эволюцию различных видов, включая человека, и выяснить, является ли она более гибкой, чем считалось ранее.

