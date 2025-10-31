EN
Актер из «Иллюзии обмана» пожертвует свою почку незнакомцу

2 минуты чтения 10:53 | Обновлено: 12:31
Актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», рассказал в эфире шоу Today на телеканале NBC, что он решил стать донором почки для незнакомого человека.

Отмечается, что 42-летний Айзенберг также регулярно сдает кровь. Решение о донорстве почки он принял самостоятельно. По словам актера, он должен пожертвовать орган через шесть недель.

«Не знаю, почему. Меня укусил “вирус” донорства. В середине декабря я собираюсь сделать альтруистическое пожертвование. Я очень этому рад», — заявил Айзенберг в ответ на вопрос о причинах его решения.

По данным крупнейшей системы здравоохранения в Нью-Джерси RWJBarnabas Health, донорство почки считается альтруистическим, когда живой человек жертвует орган незнакомому человеку с прогрессирующим заболеванием почек. Таких доноров называют нецелевыми, поскольку их донорские органы не предназначены для какого-либо члена семьи, друга или знакомого.

«Это практически безопасно и очень необходимо. Я думаю, что люди поймут, что это совершенно несложно, если у вас есть время и желание», — добавил актер. По его словам, идея стать донором пришла к нему около 10 лет назад, а недавно он встретился со своей подругой-врачом, которая посоветовала ему обратиться в больницу NYU Langone Health в Нью-Йорке. Там актер прошел обследование, после чего ему назначили операцию на середину декабря.

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA) США, сейчас в стране наблюдается нехватка донорских органов. Так, на сентябрь прошлого года в листе ожидания на трансплантацию почки находились 90 тысяч человек.

Фото:фильм «Социальная сеть»

