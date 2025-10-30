Синих собак заметили в Чернобыле

Американская некоммерческая организация «Собаки Чернобыля» опубликовала в своих соцсетях видеозапись из зоны отчуждения, на которой запечатлены собаки с синей шерстью. По словам сотрудников организации, собаки выглядели «очень активными и здоровыми», несмотря на необычный окрас.
Волонтеры отметили, что им неизвестны точные причины, почему шерсть собак стала синей, однако они предположили, что это, вероятнее всего, связано с воздействием какого-то химиката, а не с генетическими мутациями из-за радиации. В посте организации сказано, что волонтеры хотят отловить собак, чтобы отправить их на стерилизацию и смыть с них химикаты.
Ветеринар Дженнифер Бец, которая с 2017 года координирует полевые миссии в зоне отчуждения в рамках проекта «Собаки Чернобыля» назвала синий цвет шерсти результатом контакта с красителем или технической жидкостью, а не биологических изменений.
«Собаки во что-то влезли и испачкали свою шерсть. Мы не могли их поймать, каждый раз, когда мы подходили, они убегали. Этих животных все равно нужно стерилизовать, попробуем в следующий раз. Люди часто искажают факты и пишут то, что приносит клики», — заявила Бец.
На сайте «Собак Чернобыля» сказано, что живущие там сейчас животные являются потомками собак, которых хозяева бросили после взрыва в 1986 году. После эвакуации в Чернобыль отправили советских военных, которым приказали отстрелять всех животных в зоне отчуждения, однако эта задача оказалась невыполнимой.
Более ранние исследования показали, что у некоторых чернобыльских собак выработалась устойчивость к радиации, тяжелым металлам и загрязнению. У этих животных исследователи обнаружили около 400 участков генома, которые отличаются от генома обычных собак, а также 52 гена, которые «могут быть связаны с воздействием загрязнения окружающей среды на АЭС».