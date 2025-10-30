Синих собак заметили в Чернобыле

Американская некоммерческая организация «Собаки Чернобыля» опубликовала в своих соцсетях видеозапись из зоны отчуждения, на которой запечатлены собаки с синей шерстью. По словам сотрудников организации, собаки выглядели «очень активными и здоровыми», несмотря на необычный окрас.

Волонтеры отметили, что им неизвестны точные причины, почему шерсть собак стала синей, однако они предположили, что это, вероятнее всего, связано с воздействием какого-то химиката, а не с генетическими мутациями из-за радиации. В посте организации сказано, что волонтеры хотят отловить собак, чтобы отправить их на стерилизацию и смыть с них химикаты.

Из рук в руки Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки Криминал 21 минута чтения

Ветеринар Дженнифер Бец, которая с 2017 года координирует полевые миссии в зоне отчуждения в рамках проекта «Собаки Чернобыля» назвала синий цвет шерсти результатом контакта с красителем или технической жидкостью, а не биологических изменений.

«Собаки во что-то влезли и испачкали свою шерсть. Мы не могли их поймать, каждый раз, когда мы подходили, они убегали. Этих животных все равно нужно стерилизовать, попробуем в следующий раз. Люди часто искажают факты и пишут то, что приносит клики», — заявила Бец.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

На сайте «Собак Чернобыля» сказано, что живущие там сейчас животные являются потомками собак, которых хозяева бросили после взрыва в 1986 году. После эвакуации в Чернобыль отправили советских военных, которым приказали отстрелять всех животных в зоне отчуждения, однако эта задача оказалась невыполнимой.

Более ранние исследования показали, что у некоторых чернобыльских собак выработалась устойчивость к радиации, тяжелым металлам и загрязнению. У этих животных исследователи обнаружили около 400 участков генома, которые отличаются от генома обычных собак, а также 52 гена, которые «могут быть связаны с воздействием загрязнения окружающей среды на АЭС».