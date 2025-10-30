EN
Названы лучшие города для «сонного туризма»

20:29

Опубликован рейтинг городов, идеально подходящих для того, чтобы выспаться. О лидерах в категории «сонный туризм» в Европе пишет Forbes со ссылкой на исследование компании MattressNextDay.

При составлении рейтинга учитывались факторы, влияющие на качество сна. Это чистота воздуха, уровень светового загрязнения, количество зеленых зон, ночная температура, объем осадков и интенсивность ночной жизни.

Возглавил список Вильнюс, набравший 8,26 балла из 10. Город получил высокие оценки за чистый воздух, низкий уровень шума и большое количество зеленых пространств. Средняя ночная температура в столице Литвы составляет около 4,5 °C, что создает комфортные условия для отдыха.

На втором месте оказался Дрезден (8,13 балла). Немецкий город выделился низким уровнем светового загрязнения, умеренным шумом и большим количеством дождей. Спать под звуки дождя, как отмечают авторы исследования, получается лучше и эффективнее.

Третье место занял польский город Познань (8,10 балла). Город отличается тишиной и небольшим количеством ночных заведений.

На четвертой позиции — Варшава (8,01 балл). Она получила высокие оценки за зеленые зоны, которые занимают 62% территории. Несмотря на размеры и плотность застройки, польская столица остается относительно спокойной и благоприятной для сна, считают авторы списка.

И замыкает пятерку лидеров Рига (7,99 балла). Столица Латвии выделилась качеством воздуха, природным окружением и умеренной ночной активностью.

В первую десятку также вошли Эссен (Германия), Утрехт (Нидерланды), Хельсинки (Финляндия), Мюнхен (Германия) и Амстердам (Нидерланды).

По данным MattressNextDay, интерес к «сонному туризму» постепенно растет. Около 4% путешественников в США и Европе выбирают направления, где можно выспаться и восстановить силы. А каждый пятый готов заплатить больше за отель, специально оборудованный для комфортного сна.

Ранее в интервью RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в России «сонный туризм» остается нишевым направлением, которым интересуются не более 3% путешественников. По его словам, спрос на поездки ради сна преувеличен, а большинство людей по-прежнему выбирают отдых ради впечатлений и досуга.

