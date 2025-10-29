EN
EN
Интернет и мемы

Шоколад с личинками начали продавать в Украине

2 минуты чтения 16:29 | Обновлено: 17:43
Шоколад с личинками начали продавать в Украине

В украинских магазинах начали продавать шоколадные батончики с червями. Новый десерт получил название «Жуколад». Пользователи в соцсетях постят фотографии и активно обсуждают новинку.

Шоколад создали в коллаборации два заведения украинских предпринимателей Николы и Дарьи Кацуриных. Речь об азиатском ресторане «Китайський привіт» и популярной кондитерской Milk Bar. Промо необычного продукта появилось в инстраграм-аккаунте кондитерской.

Батончик состоит из темного шоколада, жареного теста катаифи (как, например, в дубайском шоколаде), арахисовой пасты и личинок зофобаса, его еще называют суперчервем. Ученые рассматривают личинок зофобаса как перспективный источник белка и жиров для питания человека, особенно в условиях растущего спроса на экологичные продукты.

Фото: @Milk Bar / Instagram

«Вместе мы создали “Жуколад” — шоколадный батончик с настоящими, съедобными, хрустящими личинками! Зачем? Потому что иногда одно “фу, класс” лучше тысячи “окей”», — пояснили авторы проекта в соцсетях.

Сладости поступили в продажу 28 октября и пока доступны только во Львове и Киеве. Стоимость одного батончика — 49 гривен (чуть больше одного доллара).

В соцсетях новинка вызвала неоднозначную реакцию. Часть пользователей назвала идею оригинальной, другие признались, что пробовать такой шоколад не решились бы. Некоторые отметили, что выпуск «Жуколада» совпал с грядущим Хэллоуином.

Ранее владелец кафе в Германии начал продавать мороженое с мукой из сверчков в составе и топингом в виде сушеных сверчков. Идея появилась после того, как Евросоюз разрешил использовать сверчков и других насекомых в пищевых продуктах. Сам предприниматель всегда славился тягой к экспериментальным вкусам. Ранее он делал, например, мороженое с ливерной колбасой. По его словам, некоторые посетители реагировали с отвращением, но многие возвращались за добавкой.

Фото:@Milk Bar / Instagram

