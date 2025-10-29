EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Круизный лайнер бросил 80-летнюю туристку на тропическом острове

2 минуты чтения 15:19 | Обновлено: 16:39

На одном из островов Большого Барьерного Рифа в Австралии нашли тело 80-летней женщины. Она умерла после того, как ее забыл на острове круизный лайнер. Об инциденте пишет Би-би-си.

Женщина участвовала в пешем походе на острове Лизард вместе с другими пассажирами судна Coral Adventurer. В какой-то момент она отделилась от группы, чтобы отдохнуть, и не вернулась. Лайнер ушел с острова около заката. Но вернулся, когда стало понятно, что один из пассажиров исчез.

Поиски пропавшей пассажирки начались в ночь на воскресенье. А тело, судя по всему, обнаружили утром, пишет издание. «Мы поняли, что она мертва, когда всех участников поисковой операции сразу отозвали», — рассказала свидетелям местная жительница.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

Подробности смерти туристки не разглашаются. Представители полиции лишь заявили, что она была внезапная и, судя по всему, не насильственная. Австралийское управление морской безопасности начало расследование и планирует встретиться с экипажем судна.

Представитель компании Coral Expeditions сообщил, что сотрудники связались с семьей погибшей и оказывают поддержку. Женщина погибла во время самой первой остановки 60-дневного круиза вокруг Австралии, билеты на который стоили десятки тысяч долларов.

В прошлом году СМИ писали о загадочной гибели мужчины во время круиза по Норвегии. Пассажир лайнера MSC Euribia выпал за борт, когда судно проходило через самый глубокий фьорд страны. Его смерть полиция назвала «подозрительной». По данным СМИ, это был уже седьмой случай за семь месяцев, когда человек падал за борт с лайнеров именно этой компании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой