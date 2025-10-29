Круизный лайнер бросил 80-летнюю туристку на тропическом острове

На одном из островов Большого Барьерного Рифа в Австралии нашли тело 80-летней женщины. Она умерла после того, как ее забыл на острове круизный лайнер. Об инциденте пишет Би-би-си.

Женщина участвовала в пешем походе на острове Лизард вместе с другими пассажирами судна Coral Adventurer. В какой-то момент она отделилась от группы, чтобы отдохнуть, и не вернулась. Лайнер ушел с острова около заката. Но вернулся, когда стало понятно, что один из пассажиров исчез.

Поиски пропавшей пассажирки начались в ночь на воскресенье. А тело, судя по всему, обнаружили утром, пишет издание. «Мы поняли, что она мертва, когда всех участников поисковой операции сразу отозвали», — рассказала свидетелям местная жительница.

Подробности смерти туристки не разглашаются. Представители полиции лишь заявили, что она была внезапная и, судя по всему, не насильственная. Австралийское управление морской безопасности начало расследование и планирует встретиться с экипажем судна.

Представитель компании Coral Expeditions сообщил, что сотрудники связались с семьей погибшей и оказывают поддержку. Женщина погибла во время самой первой остановки 60-дневного круиза вокруг Австралии, билеты на который стоили десятки тысяч долларов.

В прошлом году СМИ писали о загадочной гибели мужчины во время круиза по Норвегии. Пассажир лайнера MSC Euribia выпал за борт, когда судно проходило через самый глубокий фьорд страны. Его смерть полиция назвала «подозрительной». По данным СМИ, это был уже седьмой случай за семь месяцев, когда человек падал за борт с лайнеров именно этой компании.