Глобальное потепление «неизбежно» будет иметь «разрушительные последствия» для мира

Лидеры стран не смогли выполнить цель Парижского соглашения 2015 года по борьбе с глобальным потеплением. Теперь потепление более чем на 1,5 градуса Цельсия неизбежно и это будет иметь «разрушительные последствия» для всего мира. Об этом в интервью The Guardian заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Давайте признаем свою неудачу. Правда в том, что нам не удалось избежать превышения отметки в 1,5 градуса Цельсия в ближайшие несколько лет. А это имеет разрушительные последствия, будь то в Амазонии, Гренландии, западной Антарктиде или коралловых рифах», — сказал он.

Такое заявление он сделал перед климатическим саммитом CОР30, который пройдет в бразильском городе Белен с 6 по 21 ноября. По словам Гутерриша, лидеры стран-участниц саммита должны осознать, что чем дольше они откладывают сокращение выбросов, тем выше риск преодоления катастрофических «порогов» в Амазонии, Арктике и океанах.

Газета напомнила, что последние 10 лет оказались самыми жаркими в истории человечества. Однако, несмотря на предупреждения ученых об ускорении глобального потепления, вызванного сжиганием ископаемого топлива, обязательства лидеров стран оказались недостаточными, утверждает генсек ООН.

Так, до начала климатического саммита лишь 62 страны из 197 представили свои планы по борьбе с изменением климата. При этом США отказались участвовать в этом процессе, Европа дала обещания, но пока не выполнила их, а крупнейший в мире источник выбросов — Китай — подвергся критике за недостаточный уровень обязательств.

«Судя по полученным на данный момент планам, ожидается сокращение выбросов на 10%. Нам же необходимо сокращение на 60%, чтобы удержаться в пределах 1,5 °C. Таким образом, превышение целевого показателя теперь неизбежно», — заявил Гуттериш.

Тем не менее, как отмечается, генсек ООН не теряет надежды и верит, что страны все еще могут временно превысить показатели по сокращением выбросов и вернуть температуру к отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу века.