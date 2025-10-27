EN
Интернет и мемы

Первая в мире ИИ-министр забеременела

2 минуты чтения 14:19 | Обновлено: 16:55
Первая в мире ИИ-министр забеременела

Глава правительства Албании Эди Рама объявил о беременности ИИ-министра Диэллы. Она возглавила направление государственных закупок в кабмине совсем недавно, в сентябре. Об этом сообщает NDTV World.

Рама рассказал, что Диэлла «ждет 83 детей». Все они станут ее цифровыми помощниками, которые будут работать с депутатами парламента. Каждый из них, по задумке властей, станет персональным ассистентом парламентария от правящей партии. «Если депутат выйдет выпить кофе и забудет вернуться, этот „ребенок“ расскажет, что обсуждалось в его отсутствие и кому нужно ответить», — пояснил премьер на форуме Global Dialogue в Берлине. Система цифровых ассистентов должна заработать к концу 2026 года.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

ИИ-министр Диэлла (в переводе с албанского — «Солнце») стала первым в мире членом правительства, созданным искусственным интеллектом. Она должна автоматизировать работу министерств и контролировать выполнение тендеров, чтобы устранить человеческий фактор и минимизировать коррупционные риски.

До назначения министром Диэлла существовала как виртуальный помощник на портале государственных услуг, где помогала гражданам и бизнесу получать документы. В интерфейсе она изображена как женщина в традиционном албанском костюме.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Албания претендует на вступление в Европейский союз. Как заявила недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, страна может стать 29-м членом ЕС уже в 2029 году, после Черногории.

Кос отметила, что Албания заслуженно получила статус «чемпиона регионального сотрудничества» и активно продвигает реформы, необходимые для интеграции. По данным СМИ, в рамках плана экономического роста ЕС стране могут выделить более 920 миллионов евро на ускорение преобразований.

Фото:Courtesy of the National Agency for Information Society, Albania

