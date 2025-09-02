Еврокомиссия анонсировала вступление в ЕС новых стран

Черногория может стать 28-м членом Европейского союза уже в 2028 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Копенгагене, сообщает European Western Balkans.

По словам Кос, переговоры о вступлении страны в ЕС могут завершиться в 2026 году, а с учетом времени на ратификацию соглашений Черногория сможет присоединиться к союзу через два года.

Комиссар добавила, что Албания может последовать за Черногорией и стать 29-м членом ЕС в 2029 году. Для этого ей нужно завершить технические переговоры к концу 2027-го. По словам Марты Кос, Албания заслуженно получила статус «чемпиона» регионального сотрудничества. Ранее о большом серьезном продвижении страны в этом вопросе писало агентство Associated Press. Сообщалось, что в рамках плана экономического роста Евросоюза Албании могут быть выделены более 920 миллионов евро, которые помогут ускорить реформы. Прежде всего речь идет о судебной реформе, потому что она — ключевое условие для интеграции.

Черногория считается наиболее продвинутым кандидатом. Страна открыла все переговорные кластеры, т.е. она может официально начать работу по приведению своего законодательства в соответствие с нормами Евросоюза. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал Подгорицу «одним из лучших примеров позитивного импульса для расширения ЕС» и отметил ее стремление присоединиться к союзу именно к 2028 году.

Албания в последние годы также ускорила процесс интеграции. Премьер-министр Эди Рама ранее выражал надежду завершить переговоры к 2027 году и вступить в ЕС к 2030-му.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз, помимо Черногории и Албании, имеют также Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина.