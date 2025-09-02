EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Еврокомиссия анонсировала вступление в ЕС новых стран

2 минуты чтения 19:13 | Обновлено: 19:15

Черногория может стать 28-м членом Европейского союза уже в 2028 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Копенгагене, сообщает European Western Balkans. 

По словам Кос, переговоры о вступлении страны в ЕС могут завершиться в 2026 году, а с учетом времени на ратификацию соглашений Черногория сможет присоединиться к союзу через два года.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Комиссар добавила, что Албания может последовать за Черногорией и стать 29-м членом ЕС в 2029 году. Для этого ей нужно завершить технические переговоры к концу 2027-го. По словам Марты Кос, Албания заслуженно получила статус «чемпиона» регионального сотрудничества. Ранее о большом серьезном продвижении страны в этом вопросе писало агентство Associated Press. Сообщалось, что в рамках плана экономического роста Евросоюза Албании могут быть выделены более 920 миллионов евро, которые помогут ускорить реформы. Прежде всего речь идет о судебной реформе, потому что она — ключевое условие для интеграции.

Черногория считается наиболее продвинутым кандидатом. Страна открыла все переговорные кластеры, т.е. она может официально начать работу по приведению своего законодательства в соответствие с нормами Евросоюза. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал Подгорицу «одним из лучших примеров позитивного импульса для расширения ЕС» и отметил ее стремление присоединиться к союзу именно к 2028 году.

Меня достала Италия
Меня достала Италия
Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись
Общество6 минут чтения

Албания в последние годы также ускорила процесс интеграции. Премьер-министр Эди Рама ранее выражал надежду завершить переговоры к 2027 году и вступить в ЕС к 2030-му.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз, помимо Черногории и Албании, имеют также Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram