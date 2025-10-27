EN
Фигуристы подержали в руках игрушечную ракету и оказались в центре скандала

2 минуты чтения 23:35 27 октября

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о начале расследования после того, как китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин во время соревнований подержали в руках игрушку в виде новейшей ракеты КНР, пишет Associated Press.

Спортсмены и их тренер во время ожидания оценок продемонстрировали большую игрушку с надписью «DF-61», так сокращенно называется китайская межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-61, впервые продемонстрированная во время военного парада 3 сентября 2025 года.

Скриншот: Skating ISU / YouTube

«ISU известно, что среди мягких игрушек, брошенных на лед зрителями после выступления на этапе Гран-при ISU по фигурному катанию в Китае 25 октября, предположительно была неподходящая игрушка», — цитирует заявление союза конькобежцев агентство.

Игрушечную ракету фигуристы подобрали после выступления и держали ее вместе с другими игрушками и цветами после своего выступления в зоне «слез и поцелуев». На опубликованных кадрах видно, что спортсмены почти не смотрели на ракету, ожидая объявления оценок.

Пара заняла восьмое место из десяти среди выступавших в категории танцы на льду на Кубке Китая. Из текста заявления ISU непонятно, в адрес кого проводится расследование — организаторов мероприятия, его посетителей или самих фигуристов, показавших игрушечную ракету в объективы телекамер.

Ранее ISU допустил к участию в квалификации к зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Италии, четырех российских фигуристов — Аделию Петросян, Алину Горбачеву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи. Спортсмены получили шанс отобраться на Олимпиаду в нейтральном статусе, танцевальные пары такой возможности не получили

По итогам квалификации путевки получили Гуменник и Петросян, однако перед Олимпиадой им предстоит пройти проверку комиссии, которая определит, соответствуют ли они статусу нейтральных спортсменов.

