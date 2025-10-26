EN
СМИ: в Британии задумались об использовании ядерного оружия совместно с Германией

2 минуты чтения 20:24

Высокопоставленные чиновники из министерства обороны Великобритании считают, что властям страны следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией, пишет The Telegraph.

На данный момент такие переговоры между Лондоном и Берлином не ведутся, однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц намекнул, что хотел бы обсудить такую возможность с премьер-министром Британии Киром Стармером, сообщают журналисты.

Совместное использование этого вида оружия, по задумке поддерживающих идею, нужно для противостояния «критической угрозе со стороны России». При этом Германия уже ведет аналогичные переговоры с Францией, в ходе которых обсуждается использование французского ядерного оружия для сдерживания потенциального противника.

Источники рассказали журналистам, что в Европе растет обеспокоенность возможным отказом США от гарантий обеспечения обороноспособности стран континента. Генерал Ричард Барронс отметил, что совместное использование ядерного оружия вряд ли укрепит оборону стран Европы, поскольку государства всегда будут спорить, за кем останется финальное слово по его применению.

«От запуска первых ракет до полного уничтожения человечества и восстановления мира через 24 тысячи лет проходит около 90 минут <…> Пытаться заставить 30 стран прийти к консенсусу в сжатые сроки, когда ваш оппонент в лице России — всего один человек, нецелесообразно», — считает Барронс.

Франция и Великобритания уже сотрудничают друг с другом в вопросе ядерных вооружений, эти две страны в сумме имеют около 550 ядерных боеголовок. Лондон и Берлин год назад подписали оборонное соглашение «Тринити-Хаус», в рамках него немецкие самолеты могут базироваться в Шотландии, а власти двух стран сотрудничают в области разработки дальнобойных ракет, но это взаимодействие сейчас не затрагивает ядерное вооружение.

