EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти

2 минуты чтения 00:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия откажется от закупок нефти из России. Его слова, произнесенные во время общения с журналистами, передает Reuters.

По словам Трампа, об этом решении его проинформировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Теперь президент США рассчитывает, что сможет убедить принять аналогичное решение и Китай.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Журналисты отмечают, что не получили ответа от посольства Индии на вопрос о том, действительно ли власти страны согласились на эту меру. Если Индия откажется от закупок российской нефти, динамика экспорта нефтепродуктов из России столкнется с серьезными изменениями, поскольку Нью-Дели является одним из крупнейших покупателей этих продуктов.

При этом Трамп подчеркнул, что не ждет немедленного прекращения поставок. По его словам, отказ от нефти из России станет для Индии «сложным процессом», который закончится «скоро». В начале августа президент США ввел дополнительные 25-процентные пошлины в адрес Индии из-за продолжающегося импорта российской нефти.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Позже СМИ сообщали, что Трамп призывал к аналогичным действиям и ЕС. Он предлагал странам Евросоюза обложить 100-процентными пошлинами товары из Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию и вынудить ее перейти к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. При этом США выражали готовность «отзеркалить» любые пошлины, которые Европа введет в адрес этих двух стран.

Это предложение, как сообщали источники Financial Times, вызвало скептическую реакцию в ЕС — страны Евросоюза посчитали этот потенциальный шаг рискованным из-за возможных ответных мер со стороны Пекина и Нью-Дели. Также журналисты сообщали, что похожее предложение Белый дом сделал и странам G7, однако они не объявили о введении таких пошлин, а Индия продолжила закупки в России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой