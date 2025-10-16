Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия откажется от закупок нефти из России. Его слова, произнесенные во время общения с журналистами, передает Reuters.

По словам Трампа, об этом решении его проинформировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Теперь президент США рассчитывает, что сможет убедить принять аналогичное решение и Китай.

Журналисты отмечают, что не получили ответа от посольства Индии на вопрос о том, действительно ли власти страны согласились на эту меру. Если Индия откажется от закупок российской нефти, динамика экспорта нефтепродуктов из России столкнется с серьезными изменениями, поскольку Нью-Дели является одним из крупнейших покупателей этих продуктов.

При этом Трамп подчеркнул, что не ждет немедленного прекращения поставок. По его словам, отказ от нефти из России станет для Индии «сложным процессом», который закончится «скоро». В начале августа президент США ввел дополнительные 25-процентные пошлины в адрес Индии из-за продолжающегося импорта российской нефти.

Позже СМИ сообщали, что Трамп призывал к аналогичным действиям и ЕС. Он предлагал странам Евросоюза обложить 100-процентными пошлинами товары из Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию и вынудить ее перейти к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. При этом США выражали готовность «отзеркалить» любые пошлины, которые Европа введет в адрес этих двух стран.

Это предложение, как сообщали источники Financial Times, вызвало скептическую реакцию в ЕС — страны Евросоюза посчитали этот потенциальный шаг рискованным из-за возможных ответных мер со стороны Пекина и Нью-Дели. Также журналисты сообщали, что похожее предложение Белый дом сделал и странам G7, однако они не объявили о введении таких пошлин, а Индия продолжила закупки в России.