СМИ: Китай остановил закупку российской нефти

Китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупки российской нефти, поставляемой морским путем. Это случилось сразу после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, китайские нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil решили воздержаться от новых сделок с «Роснефтью» и «Лукойлом», по крайней мере в краткосрочной перспективе, из-за опасений по поводу санкций.

Сообщается, что это решение затронет до трети российского морского нефтяного экспорта в Китай. По данным Vortexa Analytics, закупки российской нефти государственными компаниями КНР за первые девять месяцев 2025 года не превысили 250 тысяч баррелей в сутки, тогда как консалтинговая компания Energy Aspects оценила этот показатель в 500 тысяч баррелей в сутки.

По данным агентства, всего танкеры доставляют в Китай около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день, причем основную часть закупают независимые частные НПЗ. По словам нескольких трейдеров, независимые переработчики хотят оценить влияние санкций, но планируют продолжить закупки российской нефти в дальнейшем.

Накануне Соединенные Штаты объявили санкции против двух российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Вслед за этим государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии начали пересматривать свои контракты, чтобы исключить прямые поставки нефти от этих компаний. При этом нефть напрямую от «Роснефти» и «Лукойла» на индийские предприятия поступает редко, так как обычно закупки осуществляются через посредников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия и Китай вместе потребляют около 90% морского экспорта российской нефти. Отмечается, что в октябре этот объем составлял примерно три миллиона баррелей в сутки.