Трамп надеется на помощь ключевого партнера Кремля в завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам перед вылетом в Малайзию, что он надеется на помощь Китая, который считается ключевым партнером Кремля из-за больших объемов поставляемой нефти, в вопросе урегулирования войны в Украине. Аудиозапись общения Трампа с прессой опубликовал Белый дом.

«Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень серьезные санкции против России. Я считаю, что эти санкции будут очень болезненными. Они очень сильные. Но я бы хотел, чтобы Китай нам помог», — заявил Трамп.

Он добавил, что намерен обсудить взаимоотношения России и Украины с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров двух государств запланирована на 30 октября. «У меня хорошие отношения, как вы знаете, с председателем Си. Очень хорошие. Мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча», — отметил американский президент.

С поездки в Малайзию началось турне Трампа по азиатским странам. Ранее его бывший советник по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон назвал поездку «одной из самых рискованных». «Коммунистическая партия Китая объявила открытую экономическую войну Америке. <…> Ставки высоки как никогда», — заявил Бэннон.

Турне Трампа началось с поездки в Куала-Лумпур. На протяжении поездки президента США будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. После Малайзии Трамп отправится в Японию, где проведет переговоры с Санаэ Такаити, первой в истории страны женщиной, занявшей должность премьер-министра. Далее Трамп полетит в Южную Корею, где поучаствует в неформальном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и встретится на его полях с Си Цзиньпином.

Ранее СМИ писали, что напряженные отношения между США и Китаем переросли в торговую войну. Так, Трамп несколько раз грозил Китаю введением трехзначных пошлин на импорт, в то время как власти Китая сочли это блефом. Кроме того, в середине октября сообщалось, что американский президент захотел создать «фонд победы» Украины, который должен финансироваться за счет 500-процентных тарифов против Китая.