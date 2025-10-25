EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп надеется на помощь ключевого партнера Кремля в завершении войны в Украине

2 минуты чтения 10:05

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам перед вылетом в Малайзию, что он надеется на помощь Китая, который считается ключевым партнером Кремля из-за больших объемов поставляемой нефти, в вопросе урегулирования войны в Украине. Аудиозапись общения Трампа с прессой опубликовал Белый дом.

«Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень серьезные санкции против России. Я считаю, что эти санкции будут очень болезненными. Они очень сильные. Но я бы хотел, чтобы Китай нам помог», — заявил Трамп.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

Он добавил, что намерен обсудить взаимоотношения России и Украины с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров двух государств запланирована на 30 октября. «У меня хорошие отношения, как вы знаете, с председателем Си. Очень хорошие. Мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча», — отметил американский президент.

С поездки в Малайзию началось турне Трампа по азиатским странам. Ранее его бывший советник по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон назвал поездку «одной из самых рискованных». «Коммунистическая партия Китая объявила открытую экономическую войну Америке. <…> Ставки высоки как никогда», — заявил Бэннон.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Турне Трампа началось с поездки в Куала-Лумпур. На протяжении поездки президента США будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. После Малайзии Трамп отправится в Японию, где проведет переговоры с Санаэ Такаити, первой в истории страны женщиной, занявшей должность премьер-министра. Далее Трамп полетит в Южную Корею, где поучаствует в неформальном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и встретится на его полях с Си Цзиньпином.

Ранее СМИ писали, что напряженные отношения между США и Китаем переросли в торговую войну. Так, Трамп несколько раз грозил Китаю введением трехзначных пошлин на импорт, в то время как власти Китая сочли это блефом. Кроме того, в середине октября сообщалось, что американский президент захотел создать «фонд победы» Украины, который должен финансироваться за счет 500-процентных тарифов против Китая.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен