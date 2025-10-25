Переговорщик Путина назвал необходимые для завершения войны в Украине «элементы»

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который сейчас находится с визитом в США, заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение войны в Украине состоит «всего из нескольких элементов». По его словам, Россия и Украина «близки к дипломатической договоренности».

«Существуют всего несколько элементов. Один из них — гарантии безопасности Украины. Россия заявила: “Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины”», — заявил Дмитриев.

Вторым «элементом» Дмитриев назвал территориальные вопросы, касающиеся «российского населения, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта».

Кроме того, спецпосланник Путина упомянул нейтральный статус Украины, который, по его словам, важен «для безопасности России». Он отметил, что «элементов» для достижения мирного соглашения «не так уж много», поэтому при нахождении дипломатических механизмов урегулирования военного конфликта, решение может быть принято в кратчайшие сроки.

Об этом же он заявил в интервью телеканалу CNN, отметив, что Россия хочет добиться «не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта». По словам Дмитриева, режим прекращения огня является временным решением, которое может быть нарушено.

Он также заявил, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, вероятно, состоится позже. Ранее Трамп заявил, что он отменил встречу с Путиным в Будапеште, поскольку «не чувствовал», что на ней удастся прийти к «нужной цели». Путин, в свою очередь, ответил, что саммит с американским президентом «скорее переносится», добавив, что проводить его без должной подготовки было бы ошибкой.

Ранее Дмитриев также допустил, что Россия и США могут в очередной раз обменяться заключенными. По его словам, речь идет о фигурантах «негромких» дел. Также спецпредставитель Путина пригрозил американцам повышением цен на бензин из-за введенных 22 октября санкций против России.