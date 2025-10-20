EN
Экономика

Ключевой партнер Кремля сократил закупки российской нефти

2 минуты чтения 09:47

За первые девять месяцев 2025 года объем российской нефти импортированной Китаем сократился на 8,1% в годовом исчислении, составив 74,04 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное таможенное управления КНР.

По данным ведомства, расходы Китая на закупку российского сырья составили 37,55 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%. Тем не менее Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Следом за ней идут Саудовская Аравия, Малайзия, Ирак, Бразилия и Оман.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Китая, Индии и Евросоюза прекратить закупки российских энергоносителей, угрожая в противном случае ввести дополнительные импортные пошлины в отношении этих стран.

Позже ЕС заключил с США соглашение, в рамках которого обязался отказаться от закупок российского газа. В свою очередь, Пекин и Нью-Дели, которых Белый дом обвинял в финансировании войны России против Украины, ответили отказом.

Так, китайские власти заявили, что решения о закупках энергоносителей за рубежом будут определяться исключительно политикой Пекина, а в Индии сослались на то, что власти не могут указывать частным компаниям, что и у кого им закупать. После этого администрация США ввела дополнительные импортные пошлины на продукцию из этих стран.

15 октября Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в телефонном разговоре пообещал ему прекратить закупки российской нефти. Однако позже в индийском МИДе обратившимся туда журналистам не подтвердили даже сам факт разговора Моди и Трампа.

Тем не менее, спустя два дня, Reuters сообщило, что две крупных индийских компании закупили в общей сложности четыре миллиона баррелей нефти, добытой в южноамериканской Гайане, у американской Exxon Mobil.

Накануне представитель Белого дома сообщил агентству, что Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, в результате которых индийские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать свои закупки российской нефти вдвое.

В то же время индийские источники издания сообщили, что пока сокращение закупок российского сырья незаметно, но предположили, что оно отразится на объемах импорта нефти из России в конце текущего или начале следующего года.

Между тем 19 октября, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что намерен сохранить «огромные тарифы» на индийскую продукцию до тех пор, пока Нью-Дели полностью не откажется от закупок российских энергоносителей. 

