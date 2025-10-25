Двухметровую однотонную картину продали за миллионы евро

Монохромная картина французского художника Ива Кляйна «Калифорния» была продана в Париже за 18,4 миллиона евро (1,7 миллиарда рублей), сообщил аукционный дом Christie’s. Написанная в 1961 году работа выполнена ультрамариновой краской художника International Klein Blue, которую он запатентовал за год до этого.

Фото: Yves Klein (1928-1962), California (IKB 71) / Christie’s

«Бескрайняя, казалось бы, бесконечная синева. Без горизонта море сливается с небом. Захватывающий дух момент перед погружением в неизвестность. Чистый. Яркий. Смелый. Ясный. Приглашение погрузиться в бесконечную пустоту International Klein Blue», — описал работу глава отдела послевоенного и современного искусства Christie’s France Поль Низам.

Организаторы аукциона подчеркнули, что Кляйн создал это полотно в Париже в возрасте 33 лет, за год до своей смерти, после своего единственного путешествия в Америку. «Эта монохромная картина монументальных размеров запечатлела насыщенное небо Калифорнии и синюю бездну океана», — рассказал Низам о работе шириной почти два метра и высотой около полуметра.

Через день после открытия выставки Кляйна в Нью-Йорке, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. «Гагарин сообщил, что небо было очень темным, а Земля — глубокого, насыщенного синего цвета», — отметили устроители аукциона. После этого художник написал своему другу, что это ему удалось «пропитать» Землю своим цветом International Klein Blue, а советский космонавт стал первым посетителем его выставки в космосе.

По данным BeauxArts, сумма, за которую была продана картина, оказалась рекордной для художника во Франции. «Калифорния» относится к важнейшим работам Кляйна и ранее никогда не выставлялась на торги, отмечает Christie’s.