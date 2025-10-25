EN
Названы «неожиданные» причины гибели отступавших из России солдат Наполеона

08:31

Европейские ученые выяснили, что отступавшие из России солдаты Наполеона болели возвратным тифом и паратифом, сообщает The Guardian. Ранее ученые не подозревали, что гибель около 300 тысяч служащих французской армии была связана в том числе и с этими патогенами, отметили авторы исследования. При этом результаты исследования совпали с историческими данными о том, что у солдат наблюдалась лихорадка и диарея.

Ученые провели анализ ДНК останков 13 человек из французской братской могилы, найденной в Вильнюсе. На зубах четырех из них они обнаружили бактерию вида Salmonella enterica, вызывающую паратиф типа C — заболевание, передающееся через зараженную пищу или воду. На зубах еще одного солдата нашли бактерии Borrelia recurrentis, переносимые вшами и вызывающие возвратный тиф.

Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

«Я думаю, что основной причиной провала [при отступлении] были холод, голод и так далее. С инфекционными заболеваниями или без них, они бы все равно массово погибли. Но я думаю, что это меняет некоторые из наших знаний обо всех инфекционных заболеваниях», — рассказал ведущий автор исследования Николя Раскован, возглавляющий отдел палеогеномики микроорганизмов в Институте Пастера в Париже.

Ранее ученые обнаружили у других военных из того же захоронения на севере столицы Литвы сыпной тиф и окопную лихорадку. Однако на телах, которые были изучены в этот раз, возбудители этих заболеваний не были обнаружены. Это может означать, что эти солдаты не болели сыпным тифом и окопной лихорадкой либо имели легкую форму этих инфекций, считает Раскован. Также это может объясняться разрушением ДНК этих бактерий.

«В свете полученных нами результатов наиболее вероятным сценарием смерти этих солдат было сочетание усталости, простуды и нескольких заболеваний, включая паратиф и вшивый возвратный тиф. Хотя возвратный тиф, переносимый вшами, не обязательно приводит к летальному исходу, он может значительно ослабить и без того истощенного человека», — сказано в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Эксперт по истории Европы из Королевского колледжа Лондона доктор Майкл Роу сообщил, что сам Наполеон настаивал на том, что разгром его армии был связан исключительно с погодными условиями, которые привели к голоду и болезням.

«Это недооценивает русских и тот факт, что они на самом деле действуют очень умно, что у них очень хорошая стратегия и что у них на самом деле довольно сложная армия», — сказал ученый.

При этом Роу отметил, что исследование позволяет узнать информацию, недоступную историкам.

