Российскую нефтяную компанию захотели обязать продать бизнес в Европе

Российская нефтяная компания, ставшая целью последних санкций, введенных администрацией США против России, «будет обязана» продать свои доли в европейских компаниях. Об этом американскому изданию Politico заявил государственный секретарь Министерства энергетики Румынии Кристиан Бушой.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об одном из крупнейших в Румынии нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil, расположенном в городе Плоешти, в 55 километрах от Бухареста. Это предприятие, чья годовая мощность переработки составляет 2,5 миллиона тонн, стало собственностью российского ЛУКОЙЛа в 1998 году.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Также о продаже ЛУКОЙЛом долей в местных предприятиях задумались власти Нидерландов, пишет издание, ссылаясь на собственные источники. Один из собеседников Politico, назвал такой шаг «наиболее вероятным сценарием». Речь, в частности, о приобретенном ЛУКОЙЛом в 2009 году 45% пакете акций НПЗ Zeeland, расположенного в портовой зоне Флиссинген-Ост на юго-западе Нидерландов. По данным издания, стоимость этой доли, без учета запасов сырой нефти и нефтепродуктов, составляет около 600 миллионов долларов.

23 октября Минфин США объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Такой шаг в американской администрации объяснили «неискренностью» Владимира Путина во время последних контактов с США по вопрос урегилирования конфликта в Украине и отсутствия в действиях Москвы стремления к заключению мира.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Как сообщила позже американская пресса, такой вариант новых санкций был средним по жесткости из трех, которые рассматривал президент США Дональд Трамп. Позже Владимир Путин назвал введение новых ограничений попыткой оказать давление на Россию. При этом он подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ» не станет ничего делать под давлением. Кроме того, он выразил сомнение в том, что новые ограничения окажут заметное влияние на российскую экономику.

В ответ американский президент предложил подождать полгода, чтобы увидеть эффект от новых антироссийских санкций.