СМИ рассказали о выборе Трампа между тремя вариантами санкций против России

2 минуты чтения 10:05

Введенные США 23 октября санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» были средним по жесткости вариантом новых ограничений в отношении России, из которых выбирал американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По данным издания, более мягкий вариант включал в себя некие «ограниченные меры». В то же время третий и наиболее жесткий вариант предполагал введение ограничений в отношении ключевых секторов российской промышленности, а также высокопоставленных руководителей.

Как пишет WSJ, в решении, принятом Трампом, его поддержали члены администрации, в частности, министр обороны Пит Хегсет и глава Госдепартамента Марко Рубио. В свою очередь, американский министр финансов Скотт Бессент объяснил введение новых антироссийских санкций тем, что Владимир Путин не был «честен и откровенен» во время последних контактов по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Тр8амп также заявлял, что не увидел со стороны Москвы действий, которые бы свидетельствовали о ее стремлении к миру.

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром [Путиным], у меня проходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут», — посетовал ранее глава Белого дома. В то же время источники газеты утверждают, что у Трампа «лопнуло терпение».

Комментируя новые ограничения, введенные США в отношении России, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что цель новых санкций по-прежнему подтолкнуть Москву к переговорам о мире в Украине. «Мы все еще хотели бы встретиться с русскими. Президент неоднократно заявлял в течение нескольких месяцев, что в какой-то момент ему придется что-нибудь сделать, если мы не добьемся прогресса в мирном соглашении. Сегодня был день, когда он решил что-то сделать», — сказал тогда Рубио.

Позже введение США новых антироссийских санкций прокомментировал Владимир Путин. Он назвал их попыткой оказать давление на Россию и подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ» не станет ничего делать под давлением. Кроме того, он выразил сомнение в том, что новые ограничения окажут заметное влияние на российскую экономику.

Спустя некоторое время, Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, ответил на это заявление. «Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода», — сказал он.

16 октября состоялся очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом. Как сообщалось, в ходе беседы они договорились о встрече в ближайшее время в венгерском Будапеште. Однако позже представители Белого дома заявили, что подготовка к саммиту приостановлена.

