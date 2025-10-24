СМИ рассказали о выборе Трампа между тремя вариантами санкций против России

Введенные США 23 октября санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» были средним по жесткости вариантом новых ограничений в отношении России, из которых выбирал американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По данным издания, более мягкий вариант включал в себя некие «ограниченные меры». В то же время третий и наиболее жесткий вариант предполагал введение ограничений в отношении ключевых секторов российской промышленности, а также высокопоставленных руководителей.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Как пишет WSJ, в решении, принятом Трампом, его поддержали члены администрации, в частности, министр обороны Пит Хегсет и глава Госдепартамента Марко Рубио. В свою очередь, американский министр финансов Скотт Бессент объяснил введение новых антироссийских санкций тем, что Владимир Путин не был «честен и откровенен» во время последних контактов по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Тр8амп также заявлял, что не увидел со стороны Москвы действий, которые бы свидетельствовали о ее стремлении к миру.

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром [Путиным], у меня проходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут», — посетовал ранее глава Белого дома. В то же время источники газеты утверждают, что у Трампа «лопнуло терпение».

Комментируя новые ограничения, введенные США в отношении России, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что цель новых санкций по-прежнему подтолкнуть Москву к переговорам о мире в Украине. «Мы все еще хотели бы встретиться с русскими. Президент неоднократно заявлял в течение нескольких месяцев, что в какой-то момент ему придется что-нибудь сделать, если мы не добьемся прогресса в мирном соглашении. Сегодня был день, когда он решил что-то сделать», — сказал тогда Рубио.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Позже введение США новых антироссийских санкций прокомментировал Владимир Путин. Он назвал их попыткой оказать давление на Россию и подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ» не станет ничего делать под давлением. Кроме того, он выразил сомнение в том, что новые ограничения окажут заметное влияние на российскую экономику.

Спустя некоторое время, Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, ответил на это заявление. «Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода», — сказал он.

16 октября состоялся очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом. Как сообщалось, в ходе беседы они договорились о встрече в ближайшее время в венгерском Будапеште. Однако позже представители Белого дома заявили, что подготовка к саммиту приостановлена.