Трамп ответил на слова Путина о неработающих санкциях

2 минуты чтения 07:42 | Обновлено: 10:30

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что новые санкции США не окажут серьезного влияния на российскую экономику. Трансляция выступления политика перед прессой велась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп прервал задающую вопрос журналистку после ее краткого пересказа слов Путина. «Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода», — заявил президент США. Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» Вашингтон ввел 22 октября.

РБК отмечает, что Путин действительно комментировал возможный экономический эффект от новых ограничений, но подтвердил и наличие их влияния. Он заявил, что санкции приведут к «определенным потерям», которые связаны «со многими обстоятельствами».

При этом, по словам Путина, российский энергетический сектор чувствует себя «достаточно уверенно», а вся экономическая система страны обладает устойчивостью. Он также считает, что для замещения нефти из России на мировом рынке потребуются время и большие инвестиции.

США объявили о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла» поздним вечером 22 октября по московскому времени, в этот же день Трамп объявил об отмене своей встречи с Путиным в Будапеште. Комментируя эти решения, президент США заявил, что Вашингтон «долго ждал» перед введением новых ограничений, а саммит в Европе не поможет прийти «к нужной цели».

Вашингтон одновременно выдал лицензию на прекращение сделок с двумя российскими нефтяными компаниями и завершение расчетов с ними, временное разрешение будет действовать до 21 ноября. На следующий день СМИ написали о проверке своих контрактов индийскими НПЗ, которые стремятся исключить прямые поставки от попавших под санкции организаций, и приостановке поставок морским путем нефти на китайские государственные нефтяные гиганты.

