Интернет и мемы

Бузова и другие блогеры стали жертвами массовой атаки мошенников

2 минуты чтения 20:10

Аккаунты нескольких популярных российских блогеров были взломаны, сообщил ТАСС в среду. Среди пострадавших оказались Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Ида Галич и Оксана Самойлова. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) заявила изданию, что окажет им безвозмездную юридическую помощь.

Бузова рассказала о взломе своего инстаграма с 24,4 миллиона подписчиков 21 октября. Сегодня вечером она сообщила, что смогла вернуть страницу, но ее «продолжают взламывать».

У всех сказок бывает конец
У всех сказок бывает конец
На блогеров-миллионеров заводят уголовные дела. Рассказываем, за что их преследуют и почему на них обратили внимание именно сейчас
Общество3 минуты чтения

Пока аккаунт Бузовой был под контролем мошенников, там появлялись ссылки на «розыгрыши» и «раздачу подарков», писала она в своем телеграм-канале. «Я никогда не беру с подписчиков деньги!!! Пожалуйста будьте осторожны», — подчеркнула блогерша.

«АБА поможет блогерам решить текущую проблему со взломом путем проведения консультаций (оценка ситуации, разъяснение прав и возможных действий), восстановления доступа, сбора доказательств, а также при необходимости составления заявления в правоохранительные органы и иных механизмов восстановления нарушенных прав или предотвращения подобных ситуаций в будущем», — сообщили ТАСС юристы АБА.

Создательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на почти миллиард рублей
Создательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на почти миллиард рублей
Постойте, что?! Кто это и откуда у нее такие деньги?
Общество4 минуты чтения

Эксперты рассказали, что мошенники начали активно взламывать аккаунты популярных российских блогеров и запускать на их многомиллионную аудиторию подставные розыгрыши. «Эксперты рынка подозревают, что взломы могут быть организованы изнутри Meta», — сказали в АБА.

Этим летом были взломаны Instagram-аккаунты Александры Митрошиной и Елены Блиновской, в них также были размещены вредоносные ссылки. На момент атаки мошенников Митрошина находилась под домашним арестом, а Блиновская была приговорена к пяти годам колонии, им обеим запрещено пользоваться интернетом.

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
