Бузова и другие блогеры стали жертвами массовой атаки мошенников

Аккаунты нескольких популярных российских блогеров были взломаны, сообщил ТАСС в среду. Среди пострадавших оказались Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Ида Галич и Оксана Самойлова. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) заявила изданию, что окажет им безвозмездную юридическую помощь.

Бузова рассказала о взломе своего инстаграма с 24,4 миллиона подписчиков 21 октября. Сегодня вечером она сообщила, что смогла вернуть страницу, но ее «продолжают взламывать».

Пока аккаунт Бузовой был под контролем мошенников, там появлялись ссылки на «розыгрыши» и «раздачу подарков», писала она в своем телеграм-канале. «Я никогда не беру с подписчиков деньги!!! Пожалуйста будьте осторожны», — подчеркнула блогерша.

«АБА поможет блогерам решить текущую проблему со взломом путем проведения консультаций (оценка ситуации, разъяснение прав и возможных действий), восстановления доступа, сбора доказательств, а также при необходимости составления заявления в правоохранительные органы и иных механизмов восстановления нарушенных прав или предотвращения подобных ситуаций в будущем», — сообщили ТАСС юристы АБА.

Эксперты рассказали, что мошенники начали активно взламывать аккаунты популярных российских блогеров и запускать на их многомиллионную аудиторию подставные розыгрыши. «Эксперты рынка подозревают, что взломы могут быть организованы изнутри Meta», — сказали в АБА.

Этим летом были взломаны Instagram-аккаунты Александры Митрошиной и Елены Блиновской, в них также были размещены вредоносные ссылки. На момент атаки мошенников Митрошина находилась под домашним арестом, а Блиновская была приговорена к пяти годам колонии, им обеим запрещено пользоваться интернетом.