Бесящая взрослых брейнрот-фраза завирусилась среди поколения альфа

В США среди поколения альфа набирает популярность брейнрот-фраза «six-seven» («шесть-семь»). СМИ назвали ее настоящим феноменом, однако учителей и родителей она уже успела взбесить, пишет Washington Post.

Отмечается, что фраза завирусилась после песни рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. Брейнротом (от английского brain rot — «гниение мозга») называют глупый или навязчивый контент, который словно «разлагает» мозг. Этим словом также описывают моменты, когда человек не может перестать переслушивать один и тот же трек, цитировать одни и те же фразы, пересматривать одну и ту же сцену из фильма или постоянно думать об одном и том же сюжете.

О том, что означает фраза «six-seven», точно неизвестно. По одной из версий, это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом Skrilla. Другая версия связывает цифры 6 и 7 с полицейским кодом 10–67, который, по некоторым данным, используется для сообщения о смерти.

Тем временем фраза продолжает набирать популярность среди подростков из поколения альфа. Так, в школьных коридорах и классах при любом упоминании цифр разносятся выкрики «six-seven». Эту фразу школьники сопровождают жестом, будто взвешивающим два варианта в ладонях.

Лингвист и социолог Тейлор Джонс считает, что фраза выполняет важную социальную функцию. «Это пароль, который означает, что человек принадлежит к „своей“ группе. Те, кто его не произносит или не понимает, — „чужие“. А какой ребенок не хочет быть своим?» — сказал он.

Однако постоянные выкрикивания фразы при любом упоминании цифр шесть и семь стала раздражать учителей, особенно математиков.

«Это похоже на чуму — вирус, который завладел разумом этих детей. Вы не можете произнести ни одну из цифр 6 или 7 без того, чтобы хотя бы 15 детей не закричали „six-seven!“» — рассказал учитель естествознания Гейб Данненбринг из Южной Дакоты.

На брейнрот-фразу пожаловалась и учительница из Мичигана Адрия Лапландер. «Я преподаю уже 20 лет и сталкивалась с самым разным сленгом, но этот меня просто с ума сводит», — сказала она.

Пока одни преподаватели делятся в социальных сетях советами, как сдерживать выкрики в классе (например, не считать вслух на уроке), другие используют ее в образовательных процессах, включая «six-seven» в разминочные песни.

Фраза стала настолько популярной, что создатели популярного мультсериала «Южный Парк» даже посвятили ей один из эпизодов.