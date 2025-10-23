«Привлекательных россиянок и китаянок» обвинили в шпионаже в США

Россия и Китай стали чаще использовать красивых женщин и «сексуальные ловушки» для шпионажа против сотрудников американских технологических и оборонных компаний. Об этом пишет The Times со ссылкой на экспертов, а также анонимных представителей контрразведки.

Женщины, предположительно связанные с Россией и Китаем, нередко заводят отношения с потенциальными «целями», а иногда выходят за них замуж и даже рожают детей. Эти связи могут использоваться как прикрытие для многолетних операций по сбору данных, отметили собеседники издания.

Один из них рассказал о россиянке, работавшей в американской аэрокосмической компании. По его словам, женщина в молодости училась в модельной академии, затем прошла обучение в российской структуре, которую источник описал как «школу мягкой силы». Спустя десять лет она якобы появилась в США как специалист по криптовалюте. Уже после трудоустройства вышла замуж за американского коллегу, не подозревавшего о ее прошлом, и начала налаживать контакты в военно-космической отрасли.

Подобные случаи, по словам экспертов, становятся все более распространенными. «Жениться на цели, родить детей и собирать информацию в течение всей жизни — это неприятно осознавать, но это реальность», — цитирует The Times одного из бывших разведчиков.

Китай также использует подобные методы шпионажа, но у него в инструментарии есть и другие. Например, он проводит международные конкурсы стартапов, где участники раскрывают свои бизнес-планы и интеллектуальную собственность. Победителям предлагают инвестиции при условии, что они перенесут свои разработки в Китай. По оценке специалистов, утечка коммерческих тайн ежегодно обходится США в сумму до 600 миллиардов долларов, а Китай считается основным виновником этих потерь.

Бывший аналитик правительства США Джефф Стафф заявил, что многие действия Пекина формально не нарушают закон, так как основаны на использовании слабых мест американского регулирования. «Китайцы отлично понимают, как работает наша система, и действуют в ее рамках почти безнаказанно», — отметил он.

Американские специалисты подчеркивают, что правила разведки за последние годы значительно изменились, и больше не приходится охотиться на «агентов КГБ в прокуренных гостиницах Германии». Теперь, по их словам, Китай и Россия нередко используют не профессиональных шпионов, а обычных людей. Например, предпринимателей, ученых или инвесторов. Их деятельность труднее распознать и остановить, говорится в статье The Times.