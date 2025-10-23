EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

«Привлекательных россиянок и китаянок» обвинили в шпионаже в США

2 минуты чтения 17:02 | Обновлено: 17:22
«Привлекательных россиянок и китаянок» обвинили в шпионаже в США

Россия и Китай стали чаще использовать красивых женщин и «сексуальные ловушки» для шпионажа против сотрудников американских технологических и оборонных компаний. Об этом пишет The Times со ссылкой на экспертов, а также анонимных представителей контрразведки.

Женщины, предположительно связанные с Россией и Китаем, нередко заводят отношения с потенциальными «целями», а иногда выходят за них замуж и даже рожают детей. Эти связи могут использоваться как прикрытие для многолетних операций по сбору данных, отметили собеседники издания. 

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Один из них рассказал о россиянке, работавшей в американской аэрокосмической компании. По его словам, женщина в молодости училась в модельной академии, затем прошла обучение в российской структуре, которую источник описал как «школу мягкой силы». Спустя десять лет она якобы появилась в США как специалист по криптовалюте. Уже после трудоустройства вышла замуж за американского коллегу, не подозревавшего о ее прошлом, и начала налаживать контакты в военно-космической отрасли.

Подобные случаи, по словам экспертов, становятся все более распространенными. «Жениться на цели, родить детей и собирать информацию в течение всей жизни — это неприятно осознавать, но это реальность», — цитирует The Times одного из бывших разведчиков.

Китай также использует подобные методы шпионажа, но у него в инструментарии есть и другие. Например, он проводит международные конкурсы стартапов, где участники раскрывают свои бизнес-планы и интеллектуальную собственность. Победителям предлагают инвестиции при условии, что они перенесут свои разработки в Китай. По оценке специалистов, утечка коммерческих тайн ежегодно обходится США в сумму до 600 миллиардов долларов, а Китай считается основным виновником этих потерь.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Бывший аналитик правительства США Джефф Стафф заявил, что многие действия Пекина формально не нарушают закон, так как основаны на использовании слабых мест американского регулирования. «Китайцы отлично понимают, как работает наша система, и действуют в ее рамках почти безнаказанно», — отметил он.

Американские специалисты подчеркивают, что правила разведки за последние годы значительно изменились, и больше не приходится охотиться на «агентов КГБ в прокуренных гостиницах Германии». Теперь, по их словам, Китай и Россия нередко используют не профессиональных шпионов, а обычных людей. Например, предпринимателей, ученых или инвесторов. Их деятельность труднее распознать и остановить, говорится в статье The Times.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке