EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина назвал жену «пухлой» и заплатит компенсацию

2 минуты чтения 15:23 | Обновлено: 16:32
Мужчина назвал жену «пухлой» и заплатит компенсацию

В Турции осудили мужчину за оскорбление и унижение своей супруги. Согласно судебным документам, он сохранил ее номер в телефонной книге под прозвищем «пухлая». Об этом сообщают Gzt.com и издание Memur Hukuk.

По данным СМИ, жительница города Ушак решила развестись с супругом и подала в суд заявление о расторжении брака. Сообщается, что в ответ мужчина подал встречный иск, обвинив супругу в изменах.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что мужчина отправлял супруге оскорбительные сообщения со словами: «Проваливай, не хочу тебя видеть» и «Пусть дьявол увидит твое лицо». Кроме того, суду стало известно, что мужчина сохранил контакт своей супруги в телефоне под прозвищем «Tombik» («пухлая»). Суд расценил эти действия как «унижающий и оскорбительный поступок с элементом эмоционального насилия» и признал мужчину виновным.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Дело, как отмечается, дошло до Верховного суда, который поддержал решение местного Суда по семейным делам. «Супруги не имеют права унижать, высмеивать и оскорблять друг друга. Такое поведение противоречит обязанностям уважать брачный союз. Подобные действия являются нарушением закона», — говорится в решении Верховного суда.

Высшая инстанция в итоге признала за супругой право на материальную и моральную компенсацию. Кроме того, суд постановил, что размер алиментов, выплачиваемых мужчиной на ребенка, является недостаточным, и рекомендовал пересмотреть этот вопрос.

Ранее стало известно, что суд в Липецке оштрафовал мужчину на три тысячи рублей за оскорбления супруги во время ссоры. По данным пресс-службы местной прокуратуры, заявление на мужчину написала сама пострадавшая. Сообщалось, что в подтверждение своей жалобы, она приложила записи разговоров и скриншоты переписок в соцсетях.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

«Оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения. Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному штраф в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пропагандистский телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что женщина написала заявление на супруга из-за угроз убийством. Отмечалось, что в суде мужчина полностью признал свою вину.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке