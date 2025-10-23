Мужчина назвал жену «пухлой» и заплатит компенсацию

В Турции осудили мужчину за оскорбление и унижение своей супруги. Согласно судебным документам, он сохранил ее номер в телефонной книге под прозвищем «пухлая». Об этом сообщают Gzt.com и издание Memur Hukuk.

По данным СМИ, жительница города Ушак решила развестись с супругом и подала в суд заявление о расторжении брака. Сообщается, что в ответ мужчина подал встречный иск, обвинив супругу в изменах.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что мужчина отправлял супруге оскорбительные сообщения со словами: «Проваливай, не хочу тебя видеть» и «Пусть дьявол увидит твое лицо». Кроме того, суду стало известно, что мужчина сохранил контакт своей супруги в телефоне под прозвищем «Tombik» («пухлая»). Суд расценил эти действия как «унижающий и оскорбительный поступок с элементом эмоционального насилия» и признал мужчину виновным.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

Дело, как отмечается, дошло до Верховного суда, который поддержал решение местного Суда по семейным делам. «Супруги не имеют права унижать, высмеивать и оскорблять друг друга. Такое поведение противоречит обязанностям уважать брачный союз. Подобные действия являются нарушением закона», — говорится в решении Верховного суда.

Высшая инстанция в итоге признала за супругой право на материальную и моральную компенсацию. Кроме того, суд постановил, что размер алиментов, выплачиваемых мужчиной на ребенка, является недостаточным, и рекомендовал пересмотреть этот вопрос.

Ранее стало известно, что суд в Липецке оштрафовал мужчину на три тысячи рублей за оскорбления супруги во время ссоры. По данным пресс-службы местной прокуратуры, заявление на мужчину написала сама пострадавшая. Сообщалось, что в подтверждение своей жалобы, она приложила записи разговоров и скриншоты переписок в соцсетях.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

«Оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения. Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному штраф в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пропагандистский телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что женщина написала заявление на супруга из-за угроз убийством. Отмечалось, что в суде мужчина полностью признал свою вину.