Интернет и мемы

СМИ: началась новая битва за «контроль над интернетом»

2 минуты чтения 12:27 | Обновлено: 15:21
СМИ: началась новая битва за «контроль над интернетом»

Разработчик популярного чат-бота ChatGPT компания OpenAI начала новую битву за контроль над интернетом, выпустив собственный браузер ChatGPT Atlas, считает CNN.

С его помощью OpenAI бросает вызов компании Google, которая доминировала на этом рынке два десятилетия. ChatGPT Atlas не первый браузер, разработанный на основе искусственного интеллекта, но самим ChatGPT пользуются 800 миллионов человек в неделю — это делает его серьезной угрозой для Google, отмечает телеканал.

Анонсируя выпуск ChatGPT Atlas, генеральный директор Сэм Альтман заявил, что компания считает его релиз шагом к созданию «настоящего суперпомощника, который понимает наш мир». CNN подчеркивет, что поисковая система Google, лежащая в основе Google Chrome, вряд ли прекратит свое существование в ближайшее время, однако пользователи интернета действительно начинают использовать ИИ для решения задач, которые раньше требовали обращения к поисковику.

Google Chrome внедрял ИИ-инструменты для поиска постепенно, а ChatGPT Atlas дает возможность воспользоваться ими уже при запуске, предлагая поиск информации через функционал чат-бота. При этом при работе с ним можно пользоваться боковой панелью и задавать вопрос ChatGPT или просить пересказать всю страницу, не покидая ее.

Одновременно в браузере доступны функции агента от чат-бота, его можно попросить выполнить за пользователя некоторые задачи. Например, он может найти бар, сравнить цены в нескольких заведениях и самостоятельно забронировать столик.

Google движется в том же направлении, а его браузер все также контролирует большую часть веб-трафика — 72% согласно данным аналитической платформы Statcounter Global Stats. Цифровой помощник Gemini умеет составлять сводки и отвечать на вопросы внутри браузера, также Google создал прототип веб-агента, который способен выполнять задачи по запросу от пользователя.

На данный момент предсказать будущие показатели ChatGPT Atlas невозможно, отмечают журналисты. Однако OpenAI действительно стремится занять свое место на рынке веб-поиска, а затем и заняться потребительским оборудованием.

Фото:Pexels

