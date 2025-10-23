Игроки Counter-Strike 2 потеряли почти два миллиарда долларов после обновления игры

Рынок «косметических» игровых предметов популярного шутера Counter-Strike 2 за одну ночь обвалился с рекордных 6,057 миллиарда долларов до 4,272 миллиарда. Это произошло после выхода обновления, которое сделало редкие «скины» (облики, меняющие внешний вид оружия в игре) более доступными.

В ночь на 23 октября компания-разработчик Valve ввела в игре систему, которая упростила получение «скинов» перчаток и ножей, что ударило по внутриигровой экономике. Ранее эти редкие предметы можно было только купить у другого игрока или получить в качестве приза с крайне небольшими шансами. Благодаря редкости, цены на них доходили до десятков и сотен тысяч долларов.

После обновления игроки получили возможность менять несколько более распространенных и менее ценных «скинов» на более редкие и немедленно выставлять их на продажу. Это обвалило рынок.

Профильные сайты сообщили, что после обновления цены на редкие ножи и перчатки в Counter-Strike 2 упали на 40–60%. По данным Offstage, одни из самых редких предметов — паракорд-нож «Пиксельный камуфляж «Лес»», мотоциклетные перчатки «Черепаха», перчатки «Бладхаунд» и штык-нож M9 «Волны» — снизились более чем на 70%. Отмечается, что сейчас самые дешевые ножи можно приобрести по цене от 4,5 до 38 тысяч рублей. При этом их стоимость продолжает снижаться.

Ночное обновление Counter-Strike 2 вызвало бурную реакцию в киберспортивном сообществе. Многие аналитики и стримеры сочли, что это приведет к серьезным последствиям для рынка редких «скинов».

«Пока все крипто- и фондовые рынки рушились, люди хвалили скины CS2 за то, что они не падают в цене — так что Valve решила вмешаться», — заявил датамайнер Максим «Gabe Follower» Полетаев.

Журналист и инсайдер Гийом «neL» Канело назвал случившееся «безумным». «Довольно безумно, как простое обновление может разрушить целый рынок, который держался годами. Я понимаю, что они могут делать что угодно, и это наша ошибка — верить, что все в безопасности, но да, ощущается странно», — сказал он.

Основатель Cybershoke Эрик «Shoke» Шоков, в свою очередь, отметил огромные потери, которые игроки понесли после обновления. «Трейдерам искренне соболезную. Это действительно тяжелый удар, ведь именно они держат на себе рынок ножей и перчаток. Но стоит помнить: рынок скинов никогда не падал надолго. Он всегда восстанавливался», — подчеркнул он.

Он также считает, что Valve сознательно снизила стоимость ножей и перчаток, чтобы сбалансировать экономику игры и перенаправить больше продаж на официальную торговую площадку.