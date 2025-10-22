EN
Реку с крокодилами одобрили для Олимпиады

2 минуты чтения 14:39 | Обновлено: 15:33

Реку Фицрой в центральной части штата Квинсленд в Австралии одобрили для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года. Об этом сообщает Австралийская вещательная корпорация.

По ее данным, соревнования планируют провести в городе Рокгемптон, расположенном на берегу реки, которая известна ловлей рыбы баррамунди и обитающими в ней крокодилами.

О том, что Фицрой хотят использовать для олимпийских соревнований, впервые стало известно в марте этого года. Тогда же это решение вызвало критику со стороны австралийских и международных спортивных организаций, которые высказали опасения, что река не соответствует техническим стандартам.

Так, исполнительный директор Австралийской ассоциации гребцов Сара Кук заявила, что присутствие крокодилов может стать «шокирующим» фактом для иностранных спортсменов, несмотря на то, что реку использовали в качестве тренировочного лагеря для крупных соревнований австралийской сборной по гребле, в том числе перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио.

В то же время Кук добавила, что главным критерием при выборе реки является отсутствие подводных ручьев, которые создают неравные условия для спортсменов. По ее словам, в том участке реки, который выбрали для Олимпиады, могут быть такие течения.

При этом в Консультативном комитете по наследию гребных видов спорта заявили, что река прошла первоначальную проверку Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA). Отдельную проверку должна провести Международная федерация гребного спорта, ее результаты пока не объявлены.

