Годовалому ребенку набили тату с рекламой казино

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила пожаловаться в Следственный комитет на видео, на котором показано нанесение татуировки с адресом сайта казино годовалому ребенку. Ранее российский и беларусский треш-стример Mellstroy призвал записывать видео с упоминанием его нового онлайн-казино и пообещал каждый день в течение месяца дарить по квартире стоимостью 60 тысяч долларов авторам лучшим роликов.

«Мы не знали, как тебя, Мелстрой, удивить, решили набить татуху нашему годовалому ребенку. Мы третий год скитаемся по съемным квартирам, не можем себе позволить приобрести квартиру. Сидим по уши в долгах. Хотели бы выиграть в этом розыгрыше», — произносит женский голос в ролике.

На видео, которое опубликовал глава «Мужского государства» Владислав Поздняков, видно, как девушка в черных перчатках собирает тату-машинку, переносит на руку маленького ребенка синий эскиз татуировки с адресом сайта казино, а потом начинает водить тату-машинкой по руке мальчика, при этом устройство начинает жужжать.

Когда девушка касается руки ребенка тату-машинкой, он начинает плакать и вырываться, но его удерживает второй взрослый человек. В конце минутного ролика на руку с адресом сайта Мелстроя накладывают пленку, которая обычно требуется для заживления татуировки. Полностью процесс нанесения тату не показан.

Мизулина допустила, что видео может быть ненастоящим, но отметила, что мальчик плачет на протяжении всего видео. Она заявила, что направит эту публикацию в СК.

После запуска конкурса блогер предупредил, что не будет награждать авторов видео с маленькими детьми. «Хочу вас попросить не использовать малолетних детей в кадре для челленджа, потому что это выглядит как минимум нелепо, и абсолютно неправильно с моральной точки зрения», — заявил блогер.

По словам блогера, за трое суток в TikTok появилось уже более 60 тысяч видео с упоминанием его казино. В своем телеграм-канале он утверждает, что определил победителей конкурса за пять дней, а победителям первых трех дней уже выплатил вознаграждения.

По данным «Медиазоны. Беларусь», милиция задержала в Минске нескольких участников конкурса Mellstroy. Силовики сообщают, что участники конкурса совершают такие правонарушения, как хулиганство, несанкционированные массовые мероприятия, повреждение чужого имущества и создание помех для движения транспорта.

В ответ на конкурс Мелстроя депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и незаконную рекламу азартных игр..