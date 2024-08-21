Главный трэш-стример России Mellstroy дал трехчасовое интервью

Самый скандальный трэш-стример России и Беларуси Mellstroy (Андрей Бурим) в прямом эфире избивал девушку, унижал людей, рекламировал азартные игры и получал приветы от нападающего клуба «Реал Мадрид» Килиана Мбаппе, рэпера Дрейка и президента Литвы Гитанаса Науседы, а теперь стал одним из главных мемов в тиктоках и рилсах. Сейчас, пока его поклонники мечтают быть настолько же известными и богатыми, стример признается, что слава и деньги не сделали его счастливым — напротив, он разочаровался в себе и других, пристрастился к алкоголю и не хочет заниматься ничем, кроме азартных игр. «Холод» рассказывает, что стало известно из его последнего интервью проекту «Вписка».

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«Если я пьяный, то окей». О богатстве

Андрей Бурим родился в беларуском городе Гомель. Он рассказывает, что вырос в простой семье: его отец работал на заводе, а мать — продавцом в киоске. Он же с детства хотел зарабатывать в интернете и с 12 лет создавал сервера для игры Minecraft и занимался трейдингом.

Сначала родные Mellstroy не поддерживали его интересы: отец называл увлечение сына «хуйней». Но после того как он принес первые заработанные в интернете 100 долларов, отношение семьи к его занятию изменилось.

Когда Mellstroy вырос и разбогател, он подарил матери «джипик» и квартиру в Гомеле за 10 миллионов рублей. «Мы [с братом] немного на почве денег конфликтовали. Он мне более-менее объяснил, что стоит делиться с семьей. 100 тысяч долларов я ему подарил на Новый год вроде. Потом подарил ему партнерскую программу в одном из казино, и он обменял ее у меня на квартиру в Москве и популярную BMW, которую все пацаны хотят — BMW M5», — рассказал Mellstroy.

В прошлом году, говорит Mellstroy, он подарил своему дяде на день рождения 30 тысяч долларов, и тот «вкусил жизнь». По словам блогера, он катал дядю по острову Маврикий «в окружении девушек».

«Он прям охуел, и после того как все это прошло, вернулся в Гомель и, как я понял, не смог вернуться к обычной жизни за 500–700 долларов в месяц», — говорит Mellstroy. По его словам, после такого подарка его дядя «забухал».

Сам Mellstroy тоже признался в зависимости от алкоголя. Во время интервью он не смог вспомнить, когда его радовали простые вещи на трезвую голову: «Мне все время предлагают выбраться в горы, предлагают прокатиться. Если я пьяный, то окей, алкоголь увеличивает эмоции и типа нормально».

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«Нет причин радоваться жизни». О популярности

Свою популярность Mellstroy называет «полным ужасом». Сейчас он живет на Кипре и даже там, по словам стримера, его регулярно узнают на улице.

«Это неспокойная жизнь. Вот из-за этого нужно выходить с сотрудниками охраны. Из-за этого мне не хочется даже, честно говоря, выходить на улицу трезвым, блядь. Эти взгляды… Я не люблю собирать взгляды», — пожаловался блогер.

Он рассказал, что согласился на это интервью, чтобы выйти из зоны комфорта и «дичайшей апатии» из-за «просевших онлайнов» (речь об упавших просмотрах его стримов. — Прим. «Холода»).

«Я не назову это депрессией, потому что депрессия — это вообще ужас. Вот апатия эта произошла почему, блядь? Я был на пике хайпа, у меня были онлайны по 100 тысяч, было очень много денег и так далее. Сейчас это все начало пропадать, я переставал чувствовать вообще какое-то удовольствие от жизни. Мне приходилось, например, всегда выпивать, чтобы хоть какой-то кайф от жизни почувствовать. Потому что на трезвую я просто разочаровался в людях, во всех», — сказал Mellstroy.

Он говорит, что разочаровался и в себе, потому что понял, что он «такой же человек, как и все остальные». «Я чувствую свои пороки, свои слабости. И у меня с этого бомбит и больше еще бомбит от самого себя. Нет причин радоваться жизни просто. Я покопался у себя в голове, и, как я примерно понял, после стрима с Моргенштерном я потерял свою цель в жизни. Потому что я побил этот онлайн, эту цель», — говорит стример.

По его словам, на пике его стрим с рэпером Моргенштерном смотрели более 700 тысяч зрителей, и после этого он «перестал кайфовать от каких-либо цифр». За этот стрим Моргенштерн получил миллион долларов, а Mellstroy — контракты от различных казино на более чем три миллиона долларов: «Эти бабки они мне начислили на баланс, и я их проебал в том же стриме».

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«Хайп важнее чувств». О провокациях и влюбленности

Из-за провокационного вопроса, который Mellstroy задал Моргенштерну на первом стриме, на следующий стрим рэпер готов согласиться только за три миллиона долларов. В первом стриме Mellstroy спросил у Моргенштерна: «Почему твою телку ебал жирный дед?» Речь идет о модели Лизе Василенко, которая ранее в интервью рассказала, что на одной из вечеринок ее опоил и изнасиловал пожилой мужчина. Тогда Моргенштерн сказал Mellstroy, что это был грубый вопрос, но согласился поговорить об этом, а затем потребовал, чтобы стример извинился.

«Я предложил такой вариант: давайте встретимся, просто поговорим. Если Лиза мне объяснит, я перед ней прямо вот в жизни извинюсь. <...> Они так не захотели. Ты смотри, в чем сюр вообще. Мы сидим на стриме. Я даже говорю там: “Алишер, только не обижайся”. Я даже прогрел, предупредил, что вопрос будет колкий. И он на уверенных щах сидит такой и говорит: “Да, блядь, ты меня хуй заденешь вообще. Вот ты хер меня заденешь”. И вот как-то вот вопрос, возможно, он не ожидал про деда», — сказал Mellstroy. Ведущий спросил у стримера: «Хайп важнее чувств?» Он ответил: «Да».

Важнее хайпа и денег для Mellstroy оказались родные, друзья и здоровье. «Любовь сильнее денег — это очевидно. Ну, если бы я влюбился, мне бы вообще было похуй на это все. Но я не могу влюбиться вообще, блядь, ни в кого», — посетовал стример. Он также рассказал про свою первую любовь — девушка не отвечала ему взаимностью и общалась с ним как с другом, а он сталкерил и ревновал ее.

«Я на зону не хочу». О скандалах

В марте 2024 года президент Литвы Гитанас Науседа случайно передал привет Mellstroy. Об этом его попросил 13-летний подросток, выполняя очередное задание стримера: тогда Mellstroy объявил, что выплатит два миллиона долларов тому, кто уговорит действующего президента какого-либо государства передать ему видеопривет. Однако двух миллионов подросток так и не получил: блогеру оказалось недостаточно этого видео. Он сказал, что хотел, чтобы глава государства знал, кому именно он передает привет.

«На 40% привет был реально хуевый, на 60% я тут обосрался с тем, что не объявил об этом конкурсе в текстовом виде. Я просто на стриме, тогда еще пил вино, сказал, что дам вам два миллиона баксов за видеопривет от президента», — объяснил Mellstroy. Он признается, что не был прав, заплатив подростку только 100 тысяч долларов.

О другом, более раннем и громком скандале с избиением девушки на стриме в июле 2021 года, Mellstroy тоже говорит с сожалением. «Когда я ударил Алену головой по столу, бля, я в моменте понял, что мной овладел гнев какой-то. Я реально сделал какую-то хуйню», — рассказал Mellstroy. По его словам, после этого только один человек сказал ему, что он поступил неправильно, и это был незнакомец в клубе: «Этот случай меня научил, блядь, контролировать этот ебаный гнев. Я на зону не хочу», — сказал Mellstroy.

За это избиение Mellstroy приговорили к шести месяцам исправительных работ. Тогда с него также взыскали 22 тысячи рублей за оказание медицинской помощи и еще 50 тысяч — за моральный ущерб. Cам он говорит, что заплатил пострадавшей девушке 800 тысяч рублей.

В июле 2021 года Госдума дала определение трэш-стримам и запретила их.

«У лудомана исход всегда один». О зависимостях

Mellstroy рассказал, что пристрастился к азартным играм в 17–18 лет, а позднее попал и в настоящее казино.

«У лудомана исход всегда один — это ноль и долги. <...> Практически все проблемы в жизни у меня из-за лудомании. Из дома не выхожу из-за “лудки”... Не потому что я затворник — мне нравится гулять. Делать ничего не хочется, не хочется работать, не хочется ни с кем общаться», — говорит Mellstroy.

Блогер рассказал, что после больших проигрышей думал, что необходимо перестать выходить на связь с друзьями и близкими, так как, по его мнению, они общаются с ним только из-за денег. Кайф от выигрыша стример сравнивает с сексом с девушкой «с идеальной фигурой», которую «пиздец всегда хотел», а от проигрыша у него наступает «глубочайшая апатия». В день Mellstroy мог проиграть пять-шесть миллионов долларов. Максимальный выигрыш, по его словам, — 10,5 миллионов долларов.

Ведущий «Вписки» спросил у Mellstroy, как он относится к тому, что его смотрят подростки, которые в итоге считают казино ключом к богатству, хотя на самом деле они просто не видят, насколько Mellstroy несчастен. Он ответил, что не чувствует себя счастливым, но и не может назвать себя несчастным. При этом он говорит, что стал «заложником» казино. Mellstroy говорит, что если не сможет побороть алкоголизм и лудоманию, то его ждет печальное будущее.