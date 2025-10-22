EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» призвал к военному перевороту в Украине

2 минуты чтения 17:56

Украинский музыкант, лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что поддерживает военный переворот в Украине. Об этом он сам рассказал в интервью «Апостроф TV», обратило внимание агентство «УНИАН».

По словам музыканта, украинское общество часто не видит глубину происходящего и не может объективно оценивать на что способен человек. Поэтому, он сомневается, что в такой ситуации сильные политики могут прийти к власти.

«Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия», — заявил Скрипка.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

В качестве примеров он назвал командующего Силами беспилотных систем Роберта «Мадьяра» Бровди и волонтера Сергея Стерненко, подчеркнув, что «их знают миллионы». Однако, по его словам, даже этих людей необходимо «проверять», поскольку существует разрыв между публичным образом и реальными качествами.

«Вот таких людей только и допускать в политику: в Верховную Раду и тому подобное. Кто воевал. Ну и то, кто будет проверять: кто за бабки зайдет, кто не за бабки?» — вопросил певец.

Скрипка также заявил, что главной проблемой граждан является склонность избирать популистов. В качестве примера он привел выбор украинцами романтических партнеров.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

«Девушки в подавляющем большинстве выбирают мужчин, которые им на уши навешивают, а они потом с таким человеком живут. Или нормальные мужчины выбирают какую-то левую фифу с надутыми губами», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз сообщал о том, что не будет выдвигаться на второй срок. В интервью Axios в сентябре Зеленский заявил, что его цель — «закончить войну», а не снова баллотироваться в президенты.

В октябре издание Politico, сообщило, что политические оппоненты Зеленского восприняли это заявление «с насмешкой и недоверием». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен