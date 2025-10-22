Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» призвал к военному перевороту в Украине

Украинский музыкант, лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что поддерживает военный переворот в Украине. Об этом он сам рассказал в интервью «Апостроф TV», обратило внимание агентство «УНИАН».

По словам музыканта, украинское общество часто не видит глубину происходящего и не может объективно оценивать на что способен человек. Поэтому, он сомневается, что в такой ситуации сильные политики могут прийти к власти.

«Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия», — заявил Скрипка.

В качестве примеров он назвал командующего Силами беспилотных систем Роберта «Мадьяра» Бровди и волонтера Сергея Стерненко, подчеркнув, что «их знают миллионы». Однако, по его словам, даже этих людей необходимо «проверять», поскольку существует разрыв между публичным образом и реальными качествами.

«Вот таких людей только и допускать в политику: в Верховную Раду и тому подобное. Кто воевал. Ну и то, кто будет проверять: кто за бабки зайдет, кто не за бабки?» — вопросил певец.

Скрипка также заявил, что главной проблемой граждан является склонность избирать популистов. В качестве примера он привел выбор украинцами романтических партнеров.

«Девушки в подавляющем большинстве выбирают мужчин, которые им на уши навешивают, а они потом с таким человеком живут. Или нормальные мужчины выбирают какую-то левую фифу с надутыми губами», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз сообщал о том, что не будет выдвигаться на второй срок. В интервью Axios в сентябре Зеленский заявил, что его цель — «закончить войну», а не снова баллотироваться в президенты.

В октябре издание Politico, сообщило, что политические оппоненты Зеленского восприняли это заявление «с насмешкой и недоверием».