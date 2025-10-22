Редкую красную молнию запечатлели в небе Новой Зеландии

Фотографам удалось запечатлеть в небе над Новой Зеландией одно из самых редких природных явлений. В их объективы попали красные молнии, более известные как красные спрайты, сообщает The Guardian.

Снимки сделали новозеландец Том Рэй и испанцы Дан Зафра и Хосе Кантабрана. Они приехали в город Омарама, чтобы сфотографировать Млечный Путь над глиняными утесами. По словам Рэя, их целью было просто поймать чистое ночное небо, но рядовая съемка обернулась сюрпризом. Один из коллег заметил над горизонтом грозу и предположил, что может произойти вспышка спрайтов. Позже фотографы, просматривая файлы, увидели на снимках яркие алые столбы света.

Красные спрайты — это редкие выбросы электрической энергии в верхних слоях атмосферы, возникающие в сильную грозу. В отличие от обычных молний, направленных к земле, спрайты устремляются вверх, образуя причудливые формы. Например, вспышки таких молний часто образуют тонкие нити и красные шлейфы, визуально напоминающие щупальца медуз. Первое фото такого явления было сделано случайно в 1989 году исследователями из Миннесотского университета.

Спрайты существуют всего миллисекунду, поэтому их почти невозможно заметить невооруженным глазом. Рэю повезло: «Я как раз смотрел в ту часть неба, где это случилось, и увидел короткую красную вспышку. Просто идеальное совпадение», — рассказал он в интервью The Guardian.

Дан Зафра назвал ту ночь одной из самых необычных в своей жизни. «Я видел, как над горизонтом сияет Млечный Путь, а над грозой в сотнях километров танцуют огромные красные нити света», — сказал он. По словам Зафры, им и его коллегам неизвестны другие снимки, где красные спрайты и южное небо Млечного Пути оказались бы в одном кадре.