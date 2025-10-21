В Исландии впервые обнаружили комаров

В Исландии появились комары. Ранее страна считалась одним из немногих мест на планете, свободных от этих насекомых, сообщает The Guardian.

Три особи были найдены на юго-западе страны. Это комары вида Culiseta annulata, способного переносить холод и переживать зиму в подвалах и сараях. Их поймали с помощью винных ловушек, которые обычно используют для привлечения мотыльков.

«Три особи, две самки и один самец, были собраны во время ночных наблюдений за насекомыми», — рассказал энтомолог Института естественных наук Исландии Маттиас Альфредссон, подтвердивший идентификацию вида. По его словам, образцы прислал местный энтузиаст-натуралист, заметивший необычное насекомое на красной ленте, пропитанной вином.

До этого открытия Исландия оставалась одной из немногих территорий без популяции комаров. Другим таким регионом остается Антарктида. Ученые давно предполагали, что насекомые могут закрепиться на острове, поскольку здесь достаточно болот и водоемов, подходящих для размножения.

Однако, как отмечает The Guardian, большинство видов не выдерживали суровых зим. Теперь климат Исландии меняется — он теплеет в четыре раза быстрее, чем остальная часть северного полушария. Ледники сокращаются, а в исландских водах все чаще встречаются рыбы из более теплых регионов — например скумбрия.

Специалисты связывают появление комаров в Исландии с последствиями глобального потепления. Из-за изменения климата новые виды насекомых распространяются все дальше на север. Так, в Великобритании, где ранее не встречались тропические виды, в этом году впервые обнаружили яйца египетского комара и азиатского тигрового. Последний способен переносить вирусы денге, чикунгунья и Зика.