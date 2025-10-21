EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Исландии впервые обнаружили комаров

2 минуты чтения 18:49 | Обновлено: 19:23

В Исландии появились комары. Ранее страна считалась одним из немногих мест на планете, свободных от этих насекомых, сообщает The Guardian.

Три особи были найдены на юго-западе страны. Это комары вида Culiseta annulata, способного переносить холод и переживать зиму в подвалах и сараях. Их поймали с помощью винных ловушек, которые обычно используют для привлечения мотыльков.

«Три особи, две самки и один самец, были собраны во время ночных наблюдений за насекомыми», — рассказал энтомолог Института естественных наук Исландии Маттиас Альфредссон, подтвердивший идентификацию вида. По его словам, образцы прислал местный энтузиаст-натуралист, заметивший необычное насекомое на красной ленте, пропитанной вином.

Самые большие змеи в мире
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
Мир10 минут чтения

До этого открытия Исландия оставалась одной из немногих территорий без популяции комаров. Другим таким регионом остается Антарктида. Ученые давно предполагали, что насекомые могут закрепиться на острове, поскольку здесь достаточно болот и водоемов, подходящих для размножения.

Однако, как отмечает The Guardian, большинство видов не выдерживали суровых зим. Теперь климат Исландии меняется — он теплеет в четыре раза быстрее, чем остальная часть северного полушария. Ледники сокращаются, а в исландских водах все чаще встречаются рыбы из более теплых регионов — например скумбрия.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Специалисты связывают появление комаров в Исландии с последствиями глобального потепления. Из-за изменения климата новые виды насекомых распространяются все дальше на север. Так, в Великобритании, где ранее не встречались тропические виды, в этом году впервые обнаружили яйца египетского комара и азиатского тигрового. Последний способен переносить вирусы денге, чикунгунья и Зика.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября