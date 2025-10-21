Россияне рассказали об отношении к точке в конце сообщения

Медиахолдинг Rambler&Co расспросил россиян об их предпочтениях в онлайн-переписке, в частности об использовании знаков препинания и эмодзи. С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».

Как пишет издание, респонденты рассказали об отношении к точке в конце сообщений. Выяснилось, что более половины опрошенных не придают ей особого значения, однако 20% россиян заявили, что относятся к ней с осторожностью. Так, у 10% респондентов точка вызывает ощущение злобы или равнодушия со стороны собеседника. Другие 10% опрошенных воспринимают ее как маркер слишком официального тона.

Авторы опроса также расспросили россиян о восклицательных знаках и эмодзи. Оказалось, что большинство воспринимает их как выражение эмоций. 45% респондентов стараются соблюдать баланс в их использовании, 24% практически ими не пользуются, а 18% опрошенных напротив часто вставляют их в текст. При этом 13% заявили, что они подстраиваются под стиль общения собеседника.

Кроме того, россияне рассказали о личных принципах онлайн-переписки. Так, около четверти респондентов стараются ответить на все сообщения, даже если ответ будет очень коротким. Столько же ставят в чате реакции в виде эмодзи, а чуть менее четверти опрошенных стараются не записывать голосовые сообщения и не делать текст слишком длинным. Еще 16% респондентов заявили, что им не нравится выяснять отношения в онлайн-формате, а 8% стараются не дробить одно сообщение на несколько коротких фраз.

Более половины россиян заявили, что они исправляют ошибки и опечатки в тексте, как только их находят. 15% опрошенных делают это только тогда, когда ошибки меняют смысл сообщения. Остальные предпочитают не обращать на них внимания и не тратить время на исправления.

При этом для 53% россиян главным в переписке является грамотность, а не скорость ответа. Второй вариант выбрали лишь 4%. В то же время около четверти опрошенных отметили, что в этом вопросе важен контекст: родственникам и друзьям они могут написать с ошибками, тогда как в переписках с коллегами стараются их не допускать.

Почти половина респондентов также рассказали, что они сталкивались с недопониманиями в переписке. Только пятая часть опрошенных уверены, что они умеют четко доносить свои мысли.