Новый элитный 102-этажный небоскреб начал разрушаться в Нью-Йорке

Небоскреб на Парк-авеню в центре Нью-Йорка, строительство которого было завершено лишь несколько лет назад, начал разрушаться. The New York Times пишет, что в 102-этажном здании, спроектированном как «жемчужина улицы миллиардеров» на Манхэттене, начались протечки, стали ломаться лифты, а жильцы пожаловались на скрип и вибрации от порывов ветра.

Как пишет издание, на внешнем фасаде небоскреба появились многочисленные выбоины и трещины, которые, по мнению независимых инженеров, указывают на то, что здание не выдерживает нагрузку из-за дождя и ветра. Эксперты заявили, что здание может стать непригодным для жизни и опасным для пешеходов, если не провести ремонт. Эти работы могут обойтись в десятки миллионов долларов.

По данным The New York Times, причиной разрушения может быть белый цвет фасада небоскреба, на котором настаивали архитекторы и застройщики. Отмечается, что бетон обычно приобретает серый оттенок из-за оксидов железа в цементе. Чтобы добиться белого цвета, строители изменили состав раствора, что могло повлиять на его эксплуатационные характеристики.

Опасения по поводу белого цвета высказывались еще во время строительства небоскреба в частности представителями дизайнерской фирмы Rafael Viñoly Architects, которая разработала проект белого корпуса здания, а также Джимом Херром, директором фирмы уругвайского архитектора Рафаэля Виньоли, который спроектировал тело башни. «Они идут по опасному и скользкому пути, который, я уверен, в конечном итоге приведет к провалу и судебным искам», — написал Херр в электронном письме другим архитекторам в 2012 году.

Небоскреб должен был стать самым высоким и одним из самых узких жилых зданий в мире. Проект застройщика Гарри Маклоу имел рыночный успех, пишет газета. Так, 125 квартир в здании были проданы более чем за 2,5 миллиарда долларов. Среди первых покупателей были актриса и певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес, а также саудовский магнат Фаваз Аль-Хокайр.

Ранее сообщалось, что жильцы небоскреба обвинили застройщика в мошенничестве. Жалобы на дефекты здания начали поступать еще в 2017 году, а два года спустя в небоскребе произошла авария, из-за которой здание осталось без электричества. Первый иск на застройщика жильцы подали в 2021 году.