Выпущена самая маленькая бутылка пива

2 минуты чтения 20:26 | Обновлено: 20:27

Пивоваренная компания Carlsberg создала бутылку безалкогольного пива высотой 12 миллиметров и объемом 0,05 миллилитра, вмещающую всего одну каплю напитка. Создатели бутылки отметили, что выражение «маленькое пиво» теперь приобрело новый смысл.

В компании хотят, чтобы их маленькая бутылка стала символом умеренного потребления алкоголя. «Можно было бы поверить, что бутылки не существует или что изображения созданы искусственным интеллектом. Но в основе ее создания лежат мастерство, инновации и тесное сотрудничество между нами и несколькими экспертами», — сказал менеджер по коммуникациям Carlsberg Sweden Каспер Даниэльссон.

Фото: Carlsberg Sverige

Чтобы разработать бутылку высотой 12 миллиметров, компания специально пригласила экспертов. Исследовательский институт RISE предоставил прецизионные капилляры, которые используются в волоконной оптике, чтобы с их помощью наполнять бутылку. Саму емкость создала фирма Glaskomponent, которая специализируется на выдувании стекла.

Художник-миниатюрист Аса Странд создала для бутылки крышку и этикетку. Пиво было сварено на экспериментальной пивоварне Carlsberg в Фалькенберге. Пивовары говорят, что постарались добиться насыщенного вкуса, несмотря на ограниченный объем.

«Разработка цвета, крышки и этикетки для двенадцатимиллиметровой бутылки была невероятно сложной и увлекательной. Не было единого решения, но благодаря точности, терпению и изобретательности мы все сделали правильно», — рассказала Странд.

Российская компания «Балтика», основанная в 1990 году, изначально принадлежала Carlsberg. Владимир Путин передал ее под государственное управление после начала полномасштабного вторжения в Украину, а в 2024 году датская компания была вынуждена продать «Балтику». По данным Фонда борьбы с коррупцией, покупатель «ВГ Инвест» оказался связан через цепочку фирм с другом Путина Геннадием Тимченко.

