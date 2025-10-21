EN
Власти Египта поспорили с учеными об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

2 минуты чтения 23:43 | Обновлено: 23:51

Министерство туризма и древностей Египта отвергло выводы ученых об угрозе обрушения древнейшей гробницы Тутанхамона, возрастом 3300 лет. Ранее археологи предупредили, что гробница может полностью обрушиться из-за появления крупных трещин в каменных блоках. 

В мае 2025 года в журнале Nature было опубликовано исследование ученых из Каирского университета, в котором сообщалось, что гробница переживает самый опасный период с момента катастрофического наводнения 1994 года, когда большинство гробниц в Долине царей были затоплены. Согласно анализу археологов, в конструкции появилась глубокая разломная трещина, проходящая через потолки входного коридора и погребальной камеры.

По словам ученых, трещины продолжают распространяться и пропускают внутрь дождевую воду. Отмечается, что это приводит к эрозии стен, разрушению декоративных элементов и подрыву структурной целостности гробницы. 

«Царским гробницам в Долине царей требуется срочное вмешательство и точные научные исследования, чтобы проанализировать риски и выработать меры по их устранению», — рассказал Daily Mail Автор исследования, профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Саид Хемада.

По словам ученых, в Египте «практически ничего не делается для того, чтобы избежать такого развития событий». 

Выводы ученых и их недавние заявления в СМИ, однако, были отвергнуты египетскими властями. Генсекретарь Верховного совета по делам древностей (SCA) Мохамед Халед заявил, что результаты являются «полностью необоснованными», а гробнице «ничего не угрожает». 

По его словам, SCA проводит регулярные осмотры объекта в сотрудничестве с Институтом консервации Гетти (GCI), который является ключевым партнером в деле сохранения гробницы.

В Министерстве туризма и древностей Египта, в свою очередь, сообщили, что недавний отчет GCI подтверждает позицию Халеда. Согласно документу, за последние 100 лет «в состоянии гробницы не наблюдалось никаких физических или химических изменений». «Некоторые международные отчеты, по-видимому, основывались на исследовательской работе, содержащей неточные предположения и преувеличенные выводы», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в министерстве, подобные выводы могли возникнуть из-за некорректной интерпретации данных или путаницы между гробницей Тутанхамона и другим захоронением в Долине царей.

