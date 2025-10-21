Пришедший на показ своего нового фильма Джаред Лето оказался в почти пустом зале

Американский актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето неожиданно появился на показе своего боевика «Трон: Арес» в Сан-Франциско, однако зал оказался почти пустым, сообщает издание New Musical Express (NME).

По данным NME, артист вышел на сцену кинотеатра Metreon в начале специального показа перед премьерой. Судя по видео, в зале на 600 мест оказалось лишь около 100 зрителей.

Лето поблагодарил зрителей и сказал им, что они оказались одними из первых, кто увидит его новый фильм. Он сказал, что увидел первую часть «Трона» в кинотеатре, когда ему было 10 лет, и он «изменил его жизнь», а участие в съемках продолжения — его «детская мечта».

Первый фильм «Трон» вышел в 1982 году, в 2010 году появился сиквел «Трон: Наследие», а через год — короткометражный фильм «Трон: Следующий день», повествующий о событиях между первыми двумя частями.

Премьера «Трон: Арес» состоялась в начале октября. Лето выступил одним из продюсеров картины, а также сыграл в ней главную роль. Серия «Трон» рассказывает о кибервселенной, в которой проходят гладиаторские бои.

Рейтинг третьей части франшизы на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил 53%. Пользователи «Кинопоиска» поставили картине 6,6 балла из 10. Как отмечает New Musical Express, «Трон: Арес» пока провалился в прокате, собрав 102 миллиона долларов по всему миру при заявленном бюджете в 180 миллионов долларов.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

Джаред Лето одновременно получал как премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей», так и «Золотую малина» за худшую мужскую роль в «Морбиусе» и худшую мужскую роль второго плана в «Дом Gucci».

В июне издание Air Mail сообщило, что девять женщин обвинили Лето домогательствах, при этом некоторые из них были на тот момент младше 18 лет. Они утверждают, что Лето задавал вопросы с сексуализированным подтекстом, а также появлялся перед ними голым. Представитель музыканта назвал эти обвинения ложными.