Мир

Мужчина сразился с черным медведем в лесу и выжил

18:02

В японском городе Меко бегун Билли Холлоран вступил в схватку с гималайским черным медведем. Он получил серьезные травмы, но выжил, сообщает CNN.

Холлоран совершал привычную пробежку по лесной тропе, когда заметил двух медведей в нескольких десятках метров от себя. Он попытался медленно отступить, но один зверь начал приближаться. Чтобы отпугнуть его, мужчина закричал, однако медведь бросился на него.

Как пишет CNN, Холлоран успел прикрыть лицо рукой. Медведь вцепился в нее и повалил его на землю. «Одним укусом моя рука была уничтожена», — рассказал пострадавший. Затем животное атаковало его ногу, оставив на ней глубокие раны. И только после этого медведь отступил.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал

Несмотря на серьезные ранения, Холлоран сумел подняться и некоторое время стоял лицом к лицу с медведем, пока тот не скрылся в лесу. Опасаясь, что зверь может вернуться, он позвонил жене и, преодолев около километра, добрался до места, где мог дождаться помощи.

С травмами руки и ноги мужчину доставили в больницу. За две недели он перенес три операции, включая пересадку кости из бедра, чтобы восстановить участок на руке, поврежденный укусом. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация. Однако позже он намерен вернуться к регулярным пробежкам.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал

По информации CNN, в последние годы число случаев нападения медведей на людей в Японии участились. Так, в 2024 году животные ранили более ста человек и убили как минимум семерых — это рекордный показатель с момента начала наблюдений в 2006 году.

Дело в том, что медведи все чаще покидают привычные леса и приближаются к населенным пунктам в поисках пищи. Изменение климата влияет на урожайность растений, которыми они питаются, и вынуждает их искать новые источники еды, поясняют эксперта. Местные жители стараются принимать меры предосторожности. Они выходят в лес с колокольчиками или включают громкую музыку, чтобы отпугнуть диких животных.

