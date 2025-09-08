EN
Общество

СМИ: у Маргариты Симоньян обнаружили рак

2 минуты чтения 17:02 | Обновлено: 17:16

Неназванный источник издания The Moscow Times рассказал, что главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» (RT) и телеканала RT Маргарита Симоньян может уйти со своего поста из-за рака. Ранее Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что у нее выявили «страшную, тяжелую» болезнь и что ей предстоит операция.

Говоря об этом, Симоньян указала на левую сторону груди, но не уточнила, о каком именно заболевании и операции идет речь. Позже она намекнула, что ей предстоит мастэктомия. «Когда мы вспоминаем девочек из молодой гвардии, которые знали, что им отрежут грудь на живую. Не как мне — под наркозом…», — заявила Симоньян.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Глава RT добавила, что, несмотря на диагноз, она посчитала необходимым прийти в эфир, чтобы «сказать правду» и не давать поводов для слухов. 

«Я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин, я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта, мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких, и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и одновременно за свою собственную жизнь», — отметила Симоньян.

По словам источника The Moscow Times, у главы RT «очень серьезные проблемы со здоровьем», и возможен вариант ее ухода с руководящей должности. Других подробности источник издания не рассказал.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

В начале этого года Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер и пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Тогда СМИ писали, что Кеосаян попал в больницу в конце декабря прошлого года из-за проблем с сердцем. До этого он пережил два инфаркта в 2008 и 2010 годах.

