Общество

Пропагандистка Симоньян рассказала о перенесенной операции из-за тяжелой болезни

2 минуты чтения 09:34

Главный редактор пропагандистских телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в час ночи сообщила в своем телеграм-канале, что перенесла операцию.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», — написала она.

Накануне The Moscow Times, ссылаясь на неназванный источник, написало, что Симоньян может уйти со своего поста из-за рака. Собеседник издания также отметил, что у нее «очень серьезные проблемы со здоровьем».

До этого сама она в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала, что у нее выявили «страшную, тяжелую» болезнь, а также, что ей предстоит операция.

«Когда мы вспоминаем девочек из молодой гвардии, которые знали, что им отрежут грудь на живую. Не как мне — под наркозом…», — сказала Симоньян, намекнув таким образом, что ей предстоит мастэктомия.

В начале января этого года Симоньян рассказала о клинической смерти своего мужа — пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Тогда она сообщила, что ее супруг находится в коме. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — написала она вечером 8 января в своем телеграм-канале. По данным РБК, Кеосаяна уже было два инфаркта в 2008 и 2010 годах. 

Кеосаян и Симоньян вместе с 2012 года, а официально свои отношения они зарегистрировали в марте 2022 года. У пары трое несовершеннолетних детей 2013, 2014 и 2019 годов рождения.

