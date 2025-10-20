Ирландия начала платить творческим людям просто так

Власти Ирландии приняли решение выплачивать так называемый базовый доход для творческих людей на постоянной основе с 2026 года. Об этом сообщает Business Insider.

В 2022 году Ирландия запустила пилотный проект, в рамках которого около двух тысяч художников и других представителей сферы искусства каждый месяц получали по 1500 тысячи долларов. Проект должен был завершиться еще в августе 2025 года, однако министр культуры, коммуникаций и спорта Патрик О’Донован продлил его до февраля 2026 года.

В октябре 2025 года правительство Ирландии представило бюджет на будущий год, в котором среди прочих расходов предусмотрено «продолжение пилотной программы базового дохода для деятелей искусства».

«Пилотная программа базового дохода для искусства, которую я продлил в этом году, завершится в 2026 году, и я представлю правительству новую программу, с намерением закрепить постоянный базовый доход в секторе искусства и культуры. Эта программа вызывает зависть во всем мире, является огромным достижением для Ирландии и должна стать перспективной и устойчивой в будущем», — говорил ирландский министр.

Граждане, которые получали выплаты от государства, поделились, что пилотный проект улучшил их повседневную жизнь. Согласно отчету правительства Ирландии, опубликованному в мае, базовый доход помог участникам не только справиться с финансовыми трудностями, но и улучшить психологическое состояние. Кроме того, многие отметили, что программа способствовала их профессиональному росту.

«Совет по искусству особенно приветствует продолжение инвестиций в программу, которая обеспечивает художникам стабильность, необходимую для развития их творчества, инноваций и значимого вклада в культурный ландшафт Ирландии», — рассказала председатель Совета по искусству Ирландии Мора Макграт.

Отмечается, что различные программы базового дохода в стране существует давно, однако их значение существенно возросло после пандемии COVID-19 и начала эры искусственного интеллекта. Многие ведущие мировые специалисты в области ИИ призвали к внедрению таких программ, чтобы компенсировать возможные потери дохода из-за автоматизации и замещения людей технологиями.

