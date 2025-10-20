EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ирландия начала платить творческим людям просто так

2 минуты чтения 22:53 | Обновлено: 22:55

Власти Ирландии приняли решение выплачивать так называемый базовый доход для творческих людей на постоянной основе с 2026 года. Об этом сообщает Business Insider.

В 2022 году Ирландия запустила пилотный проект, в рамках которого около двух тысяч художников и других представителей сферы искусства каждый месяц получали по 1500 тысячи долларов. Проект должен был завершиться еще в августе 2025 года, однако министр культуры, коммуникаций и спорта Патрик О’Донован продлил его до февраля 2026 года.

В октябре 2025 года правительство Ирландии представило бюджет на будущий год, в котором среди прочих расходов предусмотрено «продолжение пилотной программы базового дохода для деятелей искусства».

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

«Пилотная программа базового дохода для искусства, которую я продлил в этом году, завершится в 2026 году, и я представлю правительству новую программу, с намерением закрепить постоянный базовый доход в секторе искусства и культуры. Эта программа вызывает зависть во всем мире, является огромным достижением для Ирландии и должна стать перспективной и устойчивой в будущем», — говорил ирландский министр.

Граждане, которые получали выплаты от государства, поделились, что пилотный проект улучшил их повседневную жизнь. Согласно отчету правительства Ирландии, опубликованному в мае, базовый доход помог участникам не только справиться с финансовыми трудностями, но и улучшить психологическое состояние. Кроме того, многие отметили, что программа способствовала их профессиональному росту.

«Совет по искусству особенно приветствует продолжение инвестиций в программу, которая обеспечивает художникам стабильность, необходимую для развития их творчества, инноваций и значимого вклада в культурный ландшафт Ирландии», — рассказала председатель Совета по искусству Ирландии Мора Макграт.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Отмечается, что различные программы базового дохода в стране существует давно, однако их значение существенно возросло после пандемии COVID-19 и начала эры искусственного интеллекта. Многие ведущие мировые специалисты в области ИИ призвали к внедрению таких программ, чтобы компенсировать возможные потери дохода из-за автоматизации и замещения людей технологиями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке