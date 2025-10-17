EN
Умер легендарный гитарист группы Kiss Эйс Фрейли

2 минуты чтения 07:40 | Обновлено: 08:25

Американский гитарист и один из основателей легендарной рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли, также известный под псевдонимом «Space Ace», умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на семью музыканта.

«Мы полностью опустошены и разбиты горем. В последние минуты, когда он покидал этот мир, нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями. Мы бережно храним все лучшие воспоминания о нем, его смех, и ценим его силу и доброту, которыми он одаривал других. Его уход из жизни — это огромная утрата, которая не поддается пониманию. Память об Эйсе будет жить вечно!» — говорится в заявлении родных Фрейли.

Точную причину смерти музыканта пока не объявили. В конце сентября Фрейли отменил выступление на ярмарке Antelope Valley Fair в Ланкастере из-за травм, полученных при падении. Тогда ему понадобилась помощь медиков, пишет журнал Rolling Stone. В октябре Фрейли отменил оставшиеся концерты 2025 года из-за «продолжающихся медицинских проблем».

Фрейли присоединился к другим основателям группы Kiss Джину Симмонсу и Полу Стэнли в 1972 году. Он написал такие песни, как «Cold Gin», «Parasite», «Shock Me», «Talk to Me» и другие полюбившиеся фанатам хиты. Музыкант также выступал сольно со своей группой Frehley’s Comet.

Участники Kiss выступали в театральном гриме и костюмах, а их концерты больше напоминали шоу с «огнедышащими гитарами» и фейерверками. Настоящие лица музыкантов фанаты группы не видели много лет, их раскрыли лишь когда Фрейли и барабанщик Питер Крисс покинули группу.

Первое время группа не пользовалась уважением музыкальных критиков и рок-интеллигенции, а Фрейли даже приходилось подрабатывать какое-то время таксистом, чтобы оплачивать счета. Однако влияние Kiss на целое поколение музыкантов и поклонников было огромным, подчеркивает Variety. В 2014 году Фрейли был включен в Зал славы рок-н-ролла.

